Buchholz prüft rechtliche Schritte gegen Spiegel-TV Löbaus OB lässt kein gutes Haar an der Fernsehsendung und übt Kritik. Seine Stadträte teilen die Meinung. Einer hält sogar ein flammendes Plädoyer für Löbau.

Dietmar Buchholz ist Oberbürgermeister von Löbau und gar nicht begeistert, wie das Fernsehen seine Stadt dargestellt hat. © SZ-Archiv/Rafael Sampedro

Löbau. Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) zeigt sich nach seinem Kurzurlaub sofort in Höchstform. Während der Stadtratssitzung am Donnerstag nahm Löbaus Stadtoberhaupt die Fernsehsendung Spiegel-TV auseinander, zündete ein Sprüchefeuerwerk, wurde aber auch ernst und hatte lobende Worte für viele Löbauer übrig.

Zu dem Fernsehbeitrag vom vergangenen Wochenende, worin Spiegel-TV Löbaus Untergang vorzeichnete, fand Buchholz klare Worte: „Wer die Sendung öfter sieht, der weiß doch ganz genau, was er von dem Beitrag halten muss“, sagte er. Buchholz selbst habe zum Zeitpunkt der Ausstrahlung schon im Bett gelegen, sich den Beitrag aber im Nachhinein angesehen. „Wir sind ja nicht die einzigen, denen es so ergangen ist. In der Sendung wurden schon viele durch den Kakao gezogen“, so Löbaus OB. Buchholz gibt zu, lange mit sich gerungen zu haben, ob er das Kamerateam im Rathaus empfangen solle, oder nicht. „Ich hatte von Anfang an ein ungutes Gefühl dabei“, sagte Buchholz im Stadtrat.

In dem halbstündigen Interview habe er nur positiv über Löbau gesprochen und die Vorzüge der Stadt erläutert. „Das hat von dem Kamerateam aber gar niemanden interessiert“, so der OB. Ihm sei nun klargeworden, dass Spiegel-TV von Anfang an nur ein bestimmtes Bild von Löbau zeichnen wollte – ein negatives. „Damit wollte man dem Osten einen Bärendienst erweisen“, sagte Buchholz, der bereits mit Anwälten gesprochen habe, ob die Stadt etwas gegen diese Verunglimpfung tun könne. „Leider kann man nichts machen. Aber ich finde es gut, wie die Löbauer dagegen vorgehen“, sagte er und lobt damit die vielen in den sozialen Netzwerken geschriebenen positiven Kommentare über die Stadt.

Stadtrat Manfred Klatte (Die Linke) macht das nicht im Internet, sondern lieber öffentlich – mit einem flammenden Plädoyer für Löbau. „Ich bin seit 50 Jahren Bürger dieser Stadt und ich fühle mich immer noch wohl“, sagte Klatte, der ursprünglich aus Berlin stammt. Wenn es ein Berliner für so lange Zeit in Sachsen aushalten würde, sei das schon eine Leistung, so der Linken-Stadtrat. Dass sich Löbau über die vergangenen Jahrzehnte stark verändert habe, stehe außer Frage. Früher habe es zum Beispiel noch eine funktionierende Eisenbahn und die Offiziershochschule gegeben. Heute sei Löbau aber längst keine Industrie- oder Militärstadt mehr. „Dafür haben wir aber viele Schüler in unseren Mauern. Löbau ist eine Schulstadt geworden“, sagte Klatte. Zusammen mit dem tollen Messepark sei das ein neuer Trumpf. „Trotz der Veränderung ist auch etwas geblieben: die Bürger und die Atmosphäre Löbaus“, so Manfred Klatte.

zur Startseite