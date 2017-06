Buchhandlung wird zur Galerie Der Lions-Club Tharandt versteigert erneut Kunstwerke für einen guten Zweck. Zu sehen sind sie ab Freitag.

Buchhändlerin Annaluise Erler (links), Lions-Club-Präsidentin Dagmar Heine-Thomas und Joachim Thomas, der zur Vernissage die Künstler vorstellen wird, zeigen ein Gemälde von Regina Zepnick, das ab Freitag neben weiteren dreißig Kunstwerken von zwölf Künstlern in der Buchhandlung Findus in Tharandt ausgestellt wird. © Karl-Ludwig Oberthür

Aus einem atemberaubend farbigen Häusermeer wachsen wie auf einer Insel eine Kirche und eine mächtige Ruine in den Himmel. Daneben duckt sich ein kleines Schloss an den Hang. Es ist natürlich die Stadt Tharandt, die Dieter Kecke aus Kurort Hartha mit expressivem Pinselstrich gemalt hat. Der Blick des 78-Jährigen auf die Landschaft im Schloitzbachtal erfasst die wesentlichen baulichen Gegebenheiten, die Landmarken, allerdings ohne diese naturgetreu abzubilden. So bläst auf dem Bild ein frischer Wind durch den achthundert Jahre alten Ort, der trotz aller Verfremdung erkennbar bleibt.

Mit drei Arbeiten beteiligt sich Dieter Kecke an der diesjährigen Kunstausstellung des Lions-Clubs Tharandt in der Buchhandlung Findus, die am Freitagabend mit einer Vernissage eröffnet wird. Mehr als dreißig Gemälde, Grafiken, Zeichnungen und Skulpturen von dreizehn Künstlern aus der Region sind bis Anfang September in den Räumen des Geschäftes zu sehen. Die meisten Bilder hängen in luftiger Höhe über den Regalen. Es soll außerdem Mappen geben, in denen die kunstinteressierten Besucher weitere grafische Blätter finden, stellt Dagmar Heine-Thomas, die Präsidentin des Lions-Clubs, in Aussicht.

Die Schau dient wie in den Vorjahren nicht allein der Erbauung: Alle Kunstwerke will der Lions-Club am 1. September für einen guten Zweck versteigern. Der Erlös kommt dem Tharandter Verein zur Förderung benachteiligter Jugendlicher zugute. Das Geld soll dort ein Loch stopfen, das die Streichung eines Förderprogramms für die Vorbereitung auf die Fahrschule gerissen hat. „Ein Führerschein aber ist heute Grundvoraussetzung für jeden Beruf“, begründet Dagmar Heine-Thomas die Entscheidung des Lions-Clubs Tharandt, der momentan 23 Mitglieder zählt.

Dagmar Heine-Thomas ist noch bis Ende Juni im Amt, dann übernimmt die Höckendorferin Belinda Peltsch, die bereits im März gewählt wurde. Die Amtszeit des Präsidenten ist im Lions-Club auf ein Jahr begrenzt. Belinda Peltsch, die Lehrerin an einem Dresdner Gymnasium ist, wird dann auch im September als Präsidentin die Auktion eröffnen. Den Hammer bei der Versteigerung, die das Pohrsdorfer Ensemble Saxmax musikalisch begleitet, schwingt in bewährter Weise Steffen Bouchard. Auf alle Bilder und Objekte können Interessierte auch im Internet bieten, bis einen Tag vor dem Termin in der Buchhandlung.

Im Angebot sind außer Keckes Bildern unter anderem Gemälde mit Bildnissen von indischen Mädchen und Frauen von Johannes und Regina Zepnick aus Reichstädt, die den Subkontinent mehrere Monate lang bereisten. Michele Cyranka aus Tharandt steuert eine Radierung und Keramik bei, von Carla Schwiegk aus Kurort Hartha gibt es ein von Kerstin Franke-Gneuß illustriertes Gedicht, ihr Partner Matthias Jackisch bietet ein zu Terrakotta gewordenes Wirsingblatt an, und Markus Retzlaff aus Radebeul zeigt die hohe Schule der schwierigen Aquatinta-Technik. Bilder gibt es außerdem von Holger Koch, Hermann Kleßig, Elisabeth Richter und Berthold Grahl sowie Holzskulpturen von Thomas Junghans.

Für jedes Werk hat der Künstler einen Mindestpreis festgelegt, der sich diesmal zwischen 25 und 150 Euro bewegt, und den er nach der Versteigerung bekommt. Alles was darüber eingenommen wird, kommt in den Spendentopf, den der Lions-Club dann noch mit eigenen Mitteln auffüllt. Im vergangenen Jahr, sagt Dagmar Heine-Thomas, kamen so 3 000 Euro zusammen, mit denen die Flüchtlingsunterkunft in Grillenburg mit Fahrrädern ausgestattet wurde.

Die Versteigerung findet im Rahmen der fünften Tharandter Konzetti statt, einer gemeinsamen Veranstaltung des Lions-Clubs und des Vereins Bildung und Leben, bei dem sich jedes Jahr ein kleiner, inhabergeführter Verlag vorstellt. In diesem Jahr kommen Gudrun Fröba und Rainer Nitsche vom Berliner Transit-Verlag, der gerade mit dem Buch über Benno Ohnesorg „Der 2. Juni 1967. Ein Schuss, der die Republik veränderte“ für Furore sorgt.

Das Interesse bei der Versteigerung sei 2016 übrigens groß gewesen, sagt Dagmar Heine-Thomas. Außer zwei hochpreisigen Bronzeskulpturen wurden alle Arbeiten verkauft, darunter auch eines der herrlich verschrobenen Stadtbilder Dieter Keckes.

Kunstausstellung, Buchhandlung Findus Tharandt, Vernissage 16. 6., 18.30 Uhr, 5. Tharandter Konzetti mit Versteigerung, 1. 9., 18 Uhr. Auf alle Kunstwerke kann man auch im Internet bieten: www.konzetti-tharandt.de

