Buchen und Eichen müssen weichen Bis Ende März werden in der Heide Bäume gefällt. Dafür sind Waldwege gesperrt.

Hier muss Hand angelegt werden: Die Buchen und Eichen am Weißen Hirsch sind zu dick, um sie mit einem Harvester zu fällen. Die Waldarbeiter greifen zur Kettensäge. © Thomas Kretschel

Sie sind groß und beeindruckend: Mächtige Buchen und Eichen, die zwischen 140 und 160 Jahresringe aufweisen. Rund 50 von ihnen, rund um den Konzertplatz Weißer Hirsch, fallen jetzt den Kettensägen der Waldarbeiter zum Opfer. Nicht jeder Anwohner hat dafür Verständnis. „Ich werde oft angesprochen, warum wir diese alten Bäume fällen“, sagt Revierförster Thomas Stelzig. Einige der Riesen leiden unter Pilzbefall und zerfallen bereits. Das ist vor allem bei den Bäumen gefährlich, die nahe an Wegen wachsen. Andere stehen einfach zu dicht, um sich weiter gut entwickeln zu können, sagt Stelzig. „Für einen gesunden Wald benötigen die nachwachsenden Bäume ausreichend Licht, um Kronen ausbilden zu können.“

Seit Wochenbeginn kreischen deshalb die Sägen zwischen Konzert-, Tennis- und Sportplatz. „Wir haben die Wege abgesperrt und weisen mit großen Schildern auf die Arbeiten hin“, sagt der Revierförster. In den vergangenen Jahren wurden die Hinweise oft ignoriert, Jogger und Spaziergänger kamen nah an die betroffenen Gebiete heran. „Wir benötigen maximal drei Wochen und bitten um Verständnis“, sagt Stelzig. Er weiß aber, dass gerade diese Wege besonders beliebt sind. „Die Heide ist groß, man kann ausweichen“, sagt er.

Das geschlagene Holz wird zum großen Teil verkauft, Eiche und Buche sind gefragt. Die jetzigen Temperaturen sind perfekt, um die Stämme mit schwerer Technik aus dem Wald zu holen, weil die gefrorenen Wege nicht aufweichen. „Sollte es doch tauen, bevor wir fertig sind, müssen die Wege danach repariert werden“, so Stelzig. Für den Holztransport wird in einigen Tagen auch wieder ein Pferd zum Einsatz kommen, das Stämme besonders waldschonend herausholt. In den vergangenen Jahren hat Stelzig oft auf diese „Technik“ zurückgegriffen. Neben dem Weißen Hirsch werden überall in der Dresdner Heide bis Ende März Bäume gefällt. Einige bleiben im Wald, um dort Insekten und Vögeln Nahrung zu bieten.

zur Startseite