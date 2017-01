Bucheckern-Schwemme Die Rotbuchen im Osterzgebirge haben ungewöhnlich viele Früchte getragen – und auch deutlich mehr Blätter abgeworfen.

Rotbuchen – hier das riesige Exemplar in Fürstenau – reagieren auf den trockenen Sommer 2015 mit vielen Früchten. © Rudolf Schröder

Im vergangenen Jahr haben die Rotbuchen im Bereich des Forstbezirks Bärenfels deutlich mehr Blätter verloren als in den vergangenen Jahren, wie Kristina Funke vom Forstbezirk informierte. Sie stützt sich dabei auf die Untersuchungen zum Waldzustand, die jedes Jahr sachsenweit laufen und auch bestimmte Standpunkte in unserer Region erfassen.

Der höhere Blattverlust der Buchen im Vergleich mit den Jahren zuvor hängt damit zusammen, dass die Bäume im vergangenen Jahr ungewöhnlich viele Früchte getragen haben. Der warme und trockene Sommer 2015 hat sie veranlasst, mehr Blütenknospen als üblich anzusetzen. Darauf folgten dann reichlich Früchte. Bucheckern sind eine wichtige Nahrung für viele Waldtiere.

Die Birken in der Region haben im letzten Jahr 19 Prozent ihrer Blätter verloren, ähnlich viel wie in den Jahren zuvor. Sorgen haben die Förster mit den Eschen. Hier geht das sogenannte Eschentriebsterben weiter voran und richtet schwere Schäden an den Bäumen an. Es ist jedoch noch nicht so schlimm, dass die Eschen auf ganzen Flächen absterben. (SZ/fh)

