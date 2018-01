Buchbergfasching feiert Jubiläum Seit 100 Jahren ziehen Närrinnen und Narren vom Sebnitzer Buchberg hinab. Noch bleibt Zeit für Erinnerungen.

Sebnitz. Der Sebnitzer Faschingsverein Buchberg strebt einem großen Jubiläum entgegen. Am 13. Februar startet der 100. Faschingsumzug in Sebnitz. Doch noch bleibt auch etwas Zeit, um in Erinnerungen zu schwelgen. Und damit das besser möglich ist, sucht der Verein Fotos, Dias oder Negative vergangener Umzüge aller Jahre, vor allem auch vor 2000. Die Fotos werden digitalisiert und an den Eigentümer zurückgegeben. Außerdem werden künstliche Blumen, Blumenranken, Girlanden und Ähnliches gesucht. Auch über Kostüme und Masken alter Zeiten freut sich der Verein.

Darüber hinaus haben einige bereits in historischen Aufzeichnungen gekramt und einiges Interessantes herausgefunden. Wo stand zum Beispiel die Wiege des Sebnitzer Faschings? Auf dem Buchberg natürlich. Vor langer Zeit, als die Zunft der Leinenweber in voller Blüte stand, kam im Haus von Ernst Ellmer die Nachbarschaft zusammen. Bei einem Glas Schnaps in Pfeifenqualm gehüllt, saßen sie auf Strohschütten und plauderten. An Fastnacht oder Fasching dachten sie damals nicht. Doch als Oswin Rasche die Gaststätte „Bergkeller“ übernahm, änderte sich das schnell. Hier wurde erstmals Fasching gefeiert. Eine Zeit lang trafen sich die Buchbergler jährlich zu ihrer Fastnacht im Bergkeller. Und dabei kamen ihnen bestimmt schon wieder neue Gedanken. Die Buchbergvereinigung wurde neu gegründet. Die Leute vom Buchberg wollten alle Sebnitzer an ihrem Erlebnis teilhaben lassen. Der erste Faschingsumzug wurde geboren. Viel Geld hatten die Buchbergler nicht, dafür aber eine ganze Menge Ideen. Nun steht der Jubiläumsumzug an. Der startet am 13. Februar, gegen 14 Uhr, wie immer am Bergkeller, bevor es durch die Stadt geht. (SZ/aw)

