Buchbarer Findlingspark

Zweifellos ein ganz besonderes, weil einzigartiges Angebot für Touristen und Urlauber im Lausitzer Seenland hält der Förderverein Lausitzer Findlingspark in Nochten bereit. Der Seenland-Tourismusverband will deshalb ein buchbares Angebot daraus machen.

Marcus Heberle, Tourismusverband Lausitzer Seenland

Nicht nur seit der Diskussion um den Strukturwandel in der Lausitz spielt der Tourismus eine große Rolle. Die Bergbaufolgeseen in der sächsischen und der brandenburgischen Lausitz sollen eine Seenplatte werden, durch Kanäle verbunden - und so eine deutschlandweite Strahlkraft bekommen. Und Arbeitsplätze in der Tourismuswirtschaft bringen, die eine nennbar wichtige Größe darstellen.

Um das zu erreichen, haben sich Kommunen im Lausitzer Seenland entschlossen, einen gemeinsamen Tourismusverband auf die Beine zu stellen. Das ist jetzt fünf Jahre her. Der länderübergreifend wirkende Tourismusverband Lausitzer Seenland hat in den ersten fünf Jahren seines Bestehens getan, was eine seiner wichtigsten Aufgaben ist: gezielt für die heimische Urlaubsregion geworben. „Wir haben seit 2012 bis jetzt 46 Messen eigenständig mit einem Stand besucht. An 32 Messen haben wir gemeinsam mit Partnern teilgenommen. Bei 31 Messen waren wir durch die AG Barrierefrei dabei“, zieht Marcus Heberle, stellvertretender Geschäftsführer, jetzt Bilanz. Zusammen arbeitet der Tourismusverband mit der Hochschule Zittau / Görlitz. Sie bildet Tourismus- und Marketing-Fachkräfte aus. Im Entstehen, so Marcus Heberle, ist eine Masterarbeit. Sie soll die Kommunikation des Tourismusverbandes untersuchen, Reserven und Kritiken genauer ausloten und aufzeigen.

Inzwischen betreibt der Verband die Tourist-Informationen Senftenberg und Hoyerswerda. Letztere Einrichtung ist gerade im Zentrum des Seenlandes langfristig von Bedeutung. „Sie ist ansprechend, offen und einladend gestaltet“, erklärt Marcus Heberle. „In der Ausstattung ist sie sogar noch moderner als die in Senftenberg.“ Als die Gemeinde Boxberg vor dem Saisonstart im vergangenen Jahr auf der Suche nach einem Betreiber für die Tourismusinformation am Bärwalder See am Boxberger Ufer war, hatte sie auch den Tourismusverband Lausitzer Seenland angesprochen. Ohne Ergebnis. Aus eigener Kraft gelang und gelingt es Boxberg, den für Touristen wichtigen Anlaufpunkt offenzuhalten.

Der länderübergreifende Tourismusverband versteht sich als Netzwerker. Ein Beispiel dafür ist die Energie-Route Lausitzer Industriekultur. Projektkoordinatorin Antje Boshold baut es auf. Die Energieroute sieht elf mögliche Stationen vor. Ein weiteres Netzwerk ist das Buchungssystem. „Wir haben aktuell 80 Anbieter im Online-Buchungssystem“, informierte Marcus Heberle. „Es könnten noch mehr sein. Die steigende Zahl der Buchungen gibt uns recht.“ Der Verband will den Buchungs-Verbund erweitern. Neu aufnehmen möchte er zum Beispiel den Lausitzer Findlingspark Nochten, die Tourist-Information Bärwalder See und die Energiefabrik Knappenrode.

Konsequent setzt der Verband auch auf Qualifizierungsmaßnahmen für touristische Anbieter. So gab es seit 2012 bereits 16 Weiterbildungen mit insgesamt über 500 Teilnehmern. „Im Bereich Bett & Bike haben sich 40 Anbieter auf den Fahrradtourismus spezialisiert“, so Marcus Heberle. „Wir haben auch Gästeführer ausgebildet und Wirte-Seminare, Vermieter-Seminare und Service-Seminare organisiert.“

Inzwischen, so Marcus Heberle, liegt der Abschlussbericht zum Marketing-Konzept des Tourismusverbandes vor. Das bisherige Konzept stammte aus dem Jahre 2009. Es musste überarbeitet werden. „Wichtig ist, dass wir eine langfristige, strategische Ausrichtung für den Tourismus für die nächsten sieben Jahre haben“, so Heberle. Vorstellen kann sich der Verband die Erweiterung des Reisegebietes Lausitzer Seenland um die Städte Forst und Guben ab 2018. „Wir könnten sie im künftigen Lausitzer Seenland mit vermarkten“, erläuterte der stellvertretende Geschäftsführer des Tourismusverbandes. Im Service und in der Qualität der touristischen Angebote sieht er Nachholbedarf. Daran müsse der Verband weiter konsequent arbeiten.

Noch zu wenig kommen bislang polnische Touristen ins Lausitzer Seenland. Anders ist es mit dem südlichen Nachbarland. Aus Tschechien kommen zehn Prozent der gesamten Gäste. „Das zeigt das rege Interesse tschechischer Touristen“, sagt Marcus Heberle. „Wir wollen deshalb unser Marketing-Konzept künftig mehr auf tschechische Gäste ausrichten.“

