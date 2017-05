Buch zur Kunstausstellung „Sächsische Schweiz“ In einer Sonderschau zeigt das Pirnaer Museum Bilder aus dem Elbsandsteingebirge. Die gibt es nun auch für zu Hause.

Zu der viel beachteten Sonderausstellung im Pirnaer Stadtmuseum wird ein Buch veröffentlicht. © Marko Förster

„Die Sächsische Schweiz in der Bildenden Kunst“ heißt die aktuelle, viel beachtete Sonderausstellung des Pirnaer Stadtmuseums. Am Mittwoch kommender Woche stellt das Museum das Buch zur Ausstellung vor: 278 Seiten mit 227 Abbildungen fasst der mit Hardcover gebundene Band, den die Kunsthistorikerin und Kuratorin der aktuellen Sonderschau, Anke Fröhlich-Schauseil, und der Leiter des Stadtmuseums, René Misterek, verfasst haben.

Die Kunstsammlung des Stadtmuseums umfasst einen großen, bislang weitgehend unbekannten Bestand an künstlerischen Darstellungen der Sächsischen Schweiz. Er wurde vorwiegend im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts von Mitgliedern des Gebirgsvereins für die Sächsische Schweiz zusammengetragen. Zeichnungen, künstlerisch hochrangige Kupferstiche und Aquatintablätter sowie kolorierte Umrissradierungen werden in der Sonderausstellung vorgestellt, die einen Bogen über 250 Jahre sächsische Kunstgeschichte spannt.

Mit dem reich bebilderten Überblickswerk zur Sonderschau knüpft die Kunsthistorikerin Anke Fröhlich-Schauseil an ihre Publikationen zu Landschaftsmalern in Sachsen an. Beiträge von René Misterek, unter anderem zur Geschichte des 1877 gegründeten Gebirgsvereins für die Sächsische Schweiz, thematisieren bisher vernachlässigte Aspekte der Kunstproduktion und des Sammlungswesens. (SZ)

Buchpräsentation am 17. Mai, 19 Uhr, im Kapitelsaal des Stadtmuseums, Klosterhof. Eintritt frei.

zur Startseite