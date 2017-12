Buch sorgt für neuen Besucherrekord Zufrieden mit der Gästezahl dieses Jahr ist der Rothenburger Luftfahrttechnische Museumsverein. Eine Lesung hat keinen geringen Anteil daran.

Nicht nur Flugzeuge bekommen frische Farbe, auch das Ausstellungsgebäude wurde dieses Jahr zum 25-jährigen Vereinsjubiläum neu angestrichen. © André Schulze

Ein gutes Jahr geht für den Luftfahrttechnische Museumsverein zu Ende. Das zeigt sich an der gestiegenen Besucherzahl, sagt Reinhard Röhle vom Vereinsvorstand zur SZ. „Es dürften rund 4 000 Leute sein, die uns dieses Jahr besucht haben. Auch wenn die genaue Abrechnung noch aussteht“, erklärt der Rothenburger. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr besuchten rund 3 500 große und kleine Technikfans das Areal des Vereins auf dem Flugplatz Rothenburg.

Wobei es nicht nur Technikbegeisterte sind, die sich für die Ausstellung des Vereins interessieren. „Das merken wir besonders an unserem Museumstag, wo ganze Familien uns aufsuchen“, ergänzt Reinhard Röhle. Dieses Jahr fand der Tag am 9. September statt und stand ganz im Zeichen des 25-jährigen Vereinsjubiläums.

An diesem Tag gab es einiges zu erleben, wie Triebwerkläufe, Sonderausstellungen, historische Waffen aus Sachsen und Flugzeugmodelle. Der Verein, so Röhle, will seinen Besuchern Luftfahrttechnik nicht nur zum Anschauen bieten, sondern diese seinen Gästen auch erlebbar machen. Dazu gehört die Vorführungen von Hydraulikfunktionen an ausgestellten Militärflugzeugen. Neueste Errungenschaft ist die in diesem Jahr erworbene MiG 15, ein strahlgetriebenes Jagdflugzeuge aus den 1950er Jahren. Die einst vor dem Kindergarten Klitten militärfrei aufgebockte Maschine fand über Umwege den Weg zurück nach Rothenburg und wurde vom Verein übers Jahr aufwendig rekonstruiert.

Dieser Besucherrekord wäre nicht möglich geworden, hätte es nicht die Buchlesung zur Geschichte des Flugplatzes Rothenburg von 1953 bis 1991 gegeben. „Das sehr hohe Interesse an diesem Buch, das sich in über 300 Besuchern widerspiegelte, hat uns besonders gefreut“, sagt Reinhard Röhle. Reaktionen und Schilderungen von Menschen, die persönlich mit dem Flugplatz zu tun hatten, bleiben nicht aus. Diese Meinungen sammelt der Verein und will sie den beiden Autoren Lars-Arne Dannenberg und Matthias Donath übergeben. Vielleicht folgt daraus eine Fortsetzung des beim Verein erhältlichen Buches.

Und noch etwas bewegt den Verein. Die mögliche Ansiedlung einer Autofabrik für Elektrofahrzeuge. Diese Vorhaben chinesischer Investoren lässt aufhorchen. „Aber solange nicht feststeht, wir müssen den Platz räumen, machen wir weiter wie bisher“, gibt Reinhard Röhle die Meinung im Verein wieder. Das wird ab Ostern 2018 sein. Dann öffnet das Museum wieder.

