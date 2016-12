Buch-Ausleihe nicht mehr kostenlos In der Sohlander Bibliothek stehen Veränderungen an – manches wird zeitgemäß.

Für die Nutzung der Sohlander Bibliothek muss künftig bezahlt werden. © Archivfoto: Uwe Soeder

Neue Regeln gelten ab Beginn des kommenden Jahres in der Sohlander Bibliothek. Die wichtigste Änderung in der überarbeiteten Satzung, die am 1. Januar in Kraft tritt, ist, dass künftig für die Nutzung der Bücherei Gebühren erhoben werden.

Kinder und Jugendliche zwischen elf und 18 Jahren zahlen sechs Euro im Jahr, Erwachsene 18 Euro, Familien 24 Euro. Kinder bis zehn Jahre brauchen nichts zu bezahlen. Monatskarten kosten drei Euro. Wer eine Jahreskarte erwirbt, kann für seinen Partner oder für Geschwister eine kostenlose Zweit-Karte bekommen. Die bisherigen Leserausweise werden auf Chipkarten umgestellt. Auch alle Bücher wurden mit elektronisch lesbaren Codes versehen, sodass die Ausleihe künftig über einen Computer erfolgen kann.

Wer auch im neuen Jahr die Sohlander Bibliothek nutzen möchte, kann schon jetzt den Umtausch des Leserausweises in eine Chipkarte anmelden. (SZ/ks)

