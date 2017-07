BSG Stahl holt Talent zurück Der 19 Jahre alte Nico Födisch kommt vom Liga-Kontrahenten FC Grimma und ist bereits der siebente Neuzugang der Riesaer.

Rückkehrer Nico Födisch ist bereits der siebente Neuzugang bei der BSG Stahl Riesa. © BSG

Fußball-Landesligist BSG Stahl Riesa setzt die Umgestaltung seines Kaders konsequent fort. Jetzt holte der Verein ein Eigengewächs zurück. Der 19 Jahre alte Nico Födisch kommt vom Liga-Kontrahenten FC Grimma. Födisch ist der siebente Neuzugang und spielte bereits bis zur B-Jugend für die Riesaer. Danach wechselte er in den Nachwuchsbereich der Muldestädter. Der junge Mittelfeldmann spielte für die A-Junioren des FC Grimma und erhielt bei den Männern bereits einen Einsatz in der Landesliga-Mannschaft.

Am heutigen Dienstag steht für die erste Mannschaft der Trainingsauftakt in der Feralpi-Arena an. Ab 18.30 Uhr können die Stahl-Fans dann auch die Neuzugänge unter die Lupe genommen werden. Das erste Testspiel bestreiten die Riesaer am kommenden Samstag in Dresden (Bärensteiner Straße) ab 13 Uhr beim Landesklasse-Aufsteiger SG Striesen. (js)

