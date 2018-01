Gerichtsbericht Brutaler Überfall in Gartenlaube Drei junge Männer aus Wilsdruff müssen sich vor Gericht verantworten. Ihnen drohen harte Strafen.

© Symbolfoto: dpa

Wilsdruff. Der Überfall sei eine ungeplante Aktion gewesen und eine saudumme noch dazu, sagt Moritz C. „Nach zwei Jahren war ich es einfach leid, meinem Geld hinterherzurennen“, erklärt er am Landgericht in Dresden. Zusammen mit drei Männern war er deshalb nach einem feuchtfröhlichen Abend am 29. August 2017 zum Gartengrundstück eines ehemaligen Arbeitskollegen nach Kesselsdorf gefahren. Dort wollte er „eine deutliche Ansage machen“.

Durch das heftige Klopfen gewarnt, öffnete der angebliche Schuldner die Gartenlaube – mit einem Messer in der Hand. „Da bekam ich Panik. Weil ich kein Messer zwischen den Rippen haben wollte, habe ich zugeschlagen“, gibt der Angeklagte zu. Dazu benutzte er einen Totschläger. Vorsätzlich will er den aber nicht mitgenommen haben. Er sei Teil seiner Ausrüstung als Sicherheitsdienstler gewesen. Nur zufällig habe er an dem Abend seine Arbeitssachen noch angehabt, teilt er mit.

Während der vierte Mann am Gartentor stehen geblieben war, hatten Moritz C., David W. und André G. auf den Geschädigten eingeschlagen und ihn, wie der Mann dann selbst schildert, „quer durch die Gartenlaube gedroschen.“ Dabei erlitt der 24-Jährige zahlreiche Prellungen an Oberkörper, Arm und im Gesicht. Beim Gehen, so sagt Moritz C., war ihm dann das Fahrrad des Opfers aufgefallen. Nach kurzer Diskussion habe man beschlossen, es mitzunehmen. Der Geschädigte sollte es wieder bekommen, sobald er seine Schulden beglichen hatte. Doch zurück in der Wohnung des Hauptangeklagten, hatten sich die Männer überlegt, das Rad auseinanderzubauen und die Teile einzeln zu verkaufen.

Nach einem halben Jahr in Untersuchungshaft ist den drei Beschuldigten heute klar, wie brutal der Überfall auf den Geschädigten war. Im Gerichtssaal entschuldigen sich sowohl Moritz C. als auch David W. bei ihrem Opfer. Der 26-jährige W. hatte dem Mann schon aus der Untersuchungshaft heraus einen Brief geschickt, in dem er schrieb, wie leid ihm tut, was passiert ist. Auch hat er dem Geschädigten ein Schmerzensgeld in Höhe von 500 Euro gezahlt.

Überraschenderweise sieht das Opfer die Dinge heute sehr gelassen. Dabei wäre das alles gar nicht passiert, wenn nicht eine Pedale an seinem Fahrrad defekt gewesen wäre. Nur deshalb, so erklärt er der Kammer, hatte er am Tatabend, bevor seine Nachtschicht begann, noch am Garten, wo sich das Werkzeug befand, gehalten.

Der Lagerist nimmt die Entschuldigungen an und sagt, dass im Falle von David W. die Sache auch ohne das Schmerzensgeld aus der Welt gewesen wäre. Im Übrigen deckt sich seine Aussage mit den Angaben der Angeklagten. Nur in einem Punkt widerspricht der Geschädigte. Er behauptet, keine Schulden bei Moritz C. gehabt zu haben. Vor zwei Jahren, so sagt er, habe ihm C. einmal ein Gramm Crystal gegeben, dass er für ihn verkaufen sollte. „Das Zeug war aber Dreck. Also habe ich Moritz klar gemacht, dass er dafür keine Kohle sieht.“

Nun sollen weitere Zeugen gehört werden. Der Prozess wird fortgesetzt.

zur Startseite