Brutaler Überfall auf Tankstelle Eine Mitarbeiterin wird dabei schwer verletzt. Der Raub in Boxberg missglückt. Ein Kurierfahrer stört die Täter.

Die EPT-Tankstelle in Boxberg an der Zufahrt zum Kraftwerk, wurde am Dienstag gegen 5.20 Uhr überfallen. Dabei bedrohten und verletzten die maskierten Täter die 24 Jahre alte Mitarbeiterin. © andré schulze

Bei der EPT-Tankstelle an der Bundesstraße 156 an der Zufahrt zum Kraftwerk Boxberg bereitet eine Mitarbeiterin gestern Morgen alles für die Öffnung vor. Sie packt Zeitungen und Zeitschriften ein, bäckt die ersten Brötchen.

Gegen 5.20 Uhr klopft es an der Hintertür. Die 24 Jahre alte Angestellte geht hin und öffnet. Doch nicht der erwartete Kurier mit den aktuellen Zeitungen hat um Einlass gebeten. Vor der Frau stehen zwei Maskierte. Sie sind bewaffnet, mit einem pistolenähnlichen Gegenstand und einem Elektroschocker.

Dann geht alles ganz schnell. Die Maskierten drängen die Tankstellenmitarbeiterin ins Innere. Sie wird auf den Kopf geschlagen - und dabei schwer verletzt. Doch es gelingt ihr trotzdem, einen Knopf zu drücken, der einen sogenannten stillen Alarm auslöst. Das sagt Thomas Müller, Prokurist bei der Firma Mineralöl Schneider Meißen, die die Tankstelle in Boxberg betreibt.

Obwohl die Täter so brutal vorgehen, missglückt ihr augenscheinlicher Plan, die Tankstelle auszurauben. „Noch bevor die beiden Männer allerdings Geld oder Waren rauben konnten, befuhr ein Kurierfahrer das Tankstellenareal. Davon aufgeschreckt, ließen die Unbekannten von ihrer Tat ab und flüchteten in die Dunkelheit“, teilt Thomas Knaup, Pressesprecher bei der Polizeidirektion Görlitz, mit. Der Kurierfahrer habe wie üblich geklingelt, und als er bemerkte, was los war, ebenfalls die Polizei alarmiert, so Thomas Müller.

Die schwer verletzte Mitarbeiterin wird nach Weißwasser ins Krankenhaus gebracht. Gestern Nachmittag bekommt sie bereits Besuch von der für das EPT-Tankstellennetz zuständigen Mitarbeiterin. Es gehe der 24-Jährigen den Umständen entsprechend, sagt Thomas Müller nach dem Besuch auf Nachfrage. „Sie hat eine Beule und klagt über Kopfschmerzen, würde aber am liebsten am Donnerstag wieder zur Arbeit kommen“, so der Prokurist erleichtert. Vorsichtshalber bleibe die Frau aber noch zur Beobachtung im Krankenhaus. „Unsere Mitarbeiter werden gebrieft, nicht die Helden zu spielen. Niemand muss rausbekommen, ob er mit einer Gaspistole oder einer Schreckschusswaffe bedroht wird. Oberstes Gebot ist für uns, dass die Mitarbeiter bei einem Überfall ihr eigenes Leben schützen“, so der Prokurist. Wenn Geld oder Waren gefordert werden, dann sollten sie die rausgeben. Das Unternehmen sei versichert.

Im sozialen Netzwerk Facebook wird Anteil genommen am Schicksal der verletzten 24-Jährigen. Beispielsweise der Facebooknutzer mit dem Namen Grüner Drache schreibt: „Auf diesem Weg gute Besserung an die Mitarbeiterin.“

Bei einer Inventur am Nachmittag bestätigt sich der bereits am Morgen vorhandene Verdacht, dass die Räuber ohne Diebesbeute wieder von dannen gezogen sind. Es ist der erste Überfall auf die Tankstelle am Kraftwerk Boxberg und auch der erste überhaupt auf eine der EPT-Tankstellen, sagt Thomas Müller. Seit 2008 betreibt die Firma Mineralöl Schneider die Boxberger Tankstelle. Sachsenweit hat das Meißener Unternehmen acht mit Mitarbeitern besetzte Tankstellen, darunter eine Markersdorf, eine in Wilthen, die anderen im Elbtal sowie deutschlandweit eine große Zahl an Automatentankstellen. Mineralöl Schneider hatte im Februar 2017 Insolvenz angemeldet. Zurzeit läuft der Verkaufsprozess.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise von Zeugen. Sie fragt: „Wer hat den Überfall an der Tankstelle unweit des Kraftwerkes Boxberg beobachtet? Wer kennt jemanden, der sich mit der Tat brüstet? Wer hat gesehen, ob die Täter mit einem Fahrzeug geflüchtet und in welche Richtung sie gefahren sind?“

Ohne einen solch brutalen Mitarbeiterkontakt ging im September 2016 ein Tankstellenüberfall in Klitten über die Bühne. Damals hatten es zwei Jugendliche auf Zigaretten abgesehen. Tabakwaren im Wert von etwa 1 000 Euro verschwanden aus den Regalen in zwei Rucksäcke der Jugendlichen. Den Großteil der Beute fand ein Fährtenhund der Polizei in einem Gebüsch.

Hinweise zu dem Überfall in Boxberg: 03581 468100

