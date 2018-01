Brutaler Überfall auf 56-Jährigen

Waffen im Gepäck

08.01.2018, gegen 10 Uhr, Klotzsche Mit vier Messern und einer Softairwaffe wollte ein Kanadier in die Heimat reisen. Der 19-Jährige gab am Flughafen in Klotzsche sein Gepäck auf – und wurde prompt zur Nachkontrolle seines Koffers gebeten. Der junge Mann packte dabei vor den Augen der Bundespolizei unter anderem drei sogenannte Butterflymesser, ein Einhandmesser und eine Softairwaffe aus. Die Gegenstände wird er aber nicht an seinen Zielort Vancouver mitnehmen können: Die Bundesbeamten nahmen ihm die drei Butterflymesser sofort als nach dem Waffengesetz verboten ab und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Auch die anderen Gegenstände bleiben vorbeugend bei der Polizei. Nach eingehender Überprüfung und intensiver Belehrung konnte der 19-Jährige dann seinen Flug antreten.

Einbruch in Supermarkt

09.01.2018, gegen 01.50 Uhr; Südvorstadt In der Nacht zum Dienstag hebelten Unbekannte die Zugangstür zu einem Supermarkt an der Chemnitzer Straße auf, schlugen in den Verkaufsräumen die Scheiben an einer Vitrine ein und stahlen verschiedene elektrische Geräte. Zudem entwendeten sie aus zwei Boxen eine noch unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln. Konkrete Angaben zum Diebesgut sowie zur Höhe des Sachschadens liegen noch nicht vor.

Letzter Aufruf Kontrolle

08.01.2018, gegen 11:50 Uhr; Klotzsche Nur fünf Minuten vor dem Abflug ihres Fliegers nach Sharm El Sheikh wurde eine 28-jährige Deutsche bei der Ausreisekontrolle im Flughafen vorstellig. Die gebürtige Cottbusserin nahm vermutlich an, dass bei so kurzfristigem Erscheinen die Kontrolle etwas oberflächlicher ablaufen würde. Damit lag sie falsch: Die Bundespolizisten stellten einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Cottbus gegen die junge Frau fest. Sie war wegen Betruges zu 50 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden, die aber durch Zahlung von 750 Euro abgewendet werden konnte. Die Dame entschied sich zur Zahlung der Geldstrafe, konnte ihren Flug jedoch nicht mehr antreten, da das Gate bereits geschlossen war.

Bargeld aus Bäckerei gestohlen

07.01.2018, 18 Uhr bis 08.01.2018, 04.20 Uhr; Löbtau In der Nacht zum Montag verschafften sich Unbekannte auf noch nicht geklärte Art und Weise Zutritt zu einer Bäckerei an der Kesselsdorfer Straße, durchsuchten die Räume und stahlen letztlich rund 1.000 Euro Bargeld.

Rüttelplatte gestohlen

08.01.2018, 09.30 Uhr festgestellt; Rossendorf An der Radeberger Landstraße begaben sich Unbekannte auf ein Baustellengelände, drangen gewaltsam in einen Bagger ein, schlossen diesen kurz und bewegten das Gerät ein Stück. Dadurch wurde eine in der Schaufel befindliche Rüttelplatte frei gegeben. Anschließend stahlen die Unbekannten die Rüttelplatte im Wert von etwa 3.800 Euro. Den Bagger fuhren die Diebe wieder in die Ausgangsposition zurück.

Duo wollte VW T4 stehlen

08.01.2018, 21.50 Uhr; Naußlitz Am Montagabend wollten zwei Männer einen VW T4 von der Grillenburger Straße stehlen. Anwohner hatten das verdächtige Duo dabei beobachtet, wie es sich bei vorbeifahrenden Fahrzeugen duckte, um nicht entdeckt zu werden. Die Polizei stellte später fest, dass die Männer auf noch nicht geklärte Art und Weise in den T4 eingedrungen waren und vergeblich versucht hatten, den Wagen zu starten. Immerhin waren die Diebe schlau genug, um vor Eintreffen der Polizei zu verschwinden.

Seitenscheibe eingeschlagen

06.01.2018, 17 Uhr bis 08.01.2018, 17 Uhr; Innere Neustadt Auf einem Parkplatz an der Löwenstraße haben Unbekannte eine Seitenscheibe an einem Citroen eingeschlagen. Anschließend stahlen sie von der Rückbank eine Tasche sowie einen Rucksack mit Sportbekleidung. Der Wert des Diebesgutes wurde auf rund 500 Euro beziffert. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen noch nicht vor.

Skoda Octavia gestohlen

05.01.2018, 18 Uhr bis 08.01.2018, 05.15 Uhr; Äußere Neustadt Unbekannte stahlen von der Schönbrunnstraße einen schwarzen Skoda Octavia. Der Zeitwert des 2006 erstmals zugelassenen Kombis wurde auf rund 5000 Euro beziffert.

Flammende Pfanne im Hotel 08.01.2018, 08:44 Uhr / Dresden-Altstadt Zum Alarm einer Brandmeldeanlage wurde die Feuerwehr am Montagmorgen in ein Hotel auf die Rosenstraße gerufen. In der Küche des Hotels geriet Öl in einer Pfanne in Brand. Geistesgegenwärtig konnte das Küchenpersonal den Brand selbst löschen. Alle Beteiligten blieben unverletzt und der Feuerwehr blieb nur die Nachkontrolle. Im Einsatz befand sich der Löschzug der Feuerwache Striesen.

Lagerfeuer löste Einsatz aus 08.01.2018, 20:54 Uhr / Dresden-Blasewitz Zu einem vermeintlichen Brand wurde die Feuerwehr am Montagabend in eine Kleingartensparte auf die Eibenstocker Straße gerufen. Vor Ort stellte sich der Brand als ein beaufsichtigtes Lagerfeuer heraus. Im Einsatz befand sich der Löschzug der Feuerwache Striesen.