Brutale Räuber auf der Flucht

Dresden. Gegen 1 Uhr in der eisigen Donnerstagnacht beobachtete ein 62-jähriger Dresdner, wie zwei Männer versuchten, einen Parkscheinautomaten auf dem Koreanischen Platz aufzubrechen. Der Passant sprach die beiden an, um sie von der Straftat abzuhalten.



In ihrer kriminellen Aktivität gestört, schlug das Duo auf den Mann ein und stach nach ihm mit einem spitzen Gegenstand. Dabei verletzten sie die Hand des Mannes. Als der 62-Jährige wehrlos am Boden lag, durchsuchten ihn die Angreifer und stahlen sein Telefon sowie das Portemonnaie. Im Anschluss flüchteten die Täter auf der Schäferstraße in Richtung Hamburger Straße. Bei den Räubern soll es sich um zwei Männer mit „südländischem Aussehen“ gehandelt haben.



Ein zufällig vorbeikommender Autofahrer (libanesischer Staatsbürger) sah den Verletzten, leistete Erste Hilfe und informierte die Polizei. Der 62-Jährige wurde in ein Dresdner Krankenhaus gebracht. (stb)

Polizeibericht vom 1. März zurück 1 von 5 weiter Ladendiebe gestellt 28.02.2018, gegen 16 Uhr / Dresden-Naußlitz Am Mittwochnachmittag stellte ein Ladendetektiv zwei Ladendiebe (29/35) in einem Supermarkt an der Kesselsdorfer Straße. Die beiden Männer hatten von Sektflaschen im Wert von rund 200 Euro die Sicherheitsetiketten entfernt und versuchten mit der Beute das Geschäft zu verlassen. Dabei wurden sie durch einen Mitarbeiter beobachtet und angesprochen. Da einer der beiden ein Messer griffbereit in der Jacke stecken hatten, müssen sich die Georgier wegen eines Diebstahls mit Waffen verantworten. Zwei Wohnungseinbrüche 28.02.2018, 06.15 Uhr bis 18.10 Uhr / Dresden-Löbtau Einbrecher verschafften sich am Mittwoch gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Saxoniastraße. Sie stahlen einen Kaffeeautomaten im Wert von rund 400 Euro. 28.02.2018, 10 Uhr bis 17 Uhr / Dresden-Johannstadt Ebenfalls im Verlauf des Mittwochs sind Einbrecher in eine Wohnung an der Blasewitzer Straße eingestiegen. Die Täter stahlen ein goldenes Armband im Wert von rund 2000 Euro. VW Golf gestohlen 26.02.2018, 15 Uhr bis 28.02.2018, 20 Uhr / Dresden-Johannstadt Autodiebe entwendeten einen weißen Golf 6 von der Pfotenhauerstraße. Der Wert des neun Jahre alten Fahrzeugs wurde mit rund 10000 Euro beziffert. Weniger Erfolg hatten Autodiebe in der Nacht zu Mittwoch. Auf der Marschnerstraße brachen sie die Beifahrertür eines Mercedes Sprinter auf. Bei dem Versuch das Fahrzeug zu starten, scheiterten sie jedoch. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Schwelbrand im Heizungskeller 01.03.18, 03.07 Uhr / Dresden-Blasewitz Zu einer starken Rauchentwicklung im Keller eines Mehrfamilienhauses wurde die Feuerwehr in den frühen Morgenstunden des Donnerstags in die Prellerstraße gerufen. Aus bisher noch unbekannter Ursache kam es zu einem Schwelbrand einer Heiztherme im Keller des Hauses. Die Feuerwehr verschaffte sich Zutritt zum Heizungsraum und stellte die Gaszufuhr am Ventil der Gastherme ab. Daraufhin hörte die Rauchentwicklung auf. Parallel zum Vorgehen im Keller wurde der Heizungsnotschalter betätigt und die Gaszufuhr am Gaszähler abgestellt. Um eine zügige Entrauchung des Kellers zu ermöglichen, wurde ein Kellerfenster geöffnet und mit Hilfe eines Elektrolüfters die betroffenen Räumlichkeiten entraucht. Die darüber liegenden Wohnungen wurden kontrolliert und zweimal CO-Messungen durchgeführt. Nach Beendigung aller Maßnahmen konnte das Gebäude freigegeben werden. Im Einsatz befand sich der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Striesen. Unfallzeugen gesucht 28.02.2018, 09.25 Uhr / Dresden-Pirnaische Vorstadt Am Mittwochvormittag stießen auf dem Rathenauplatz ein dunkler VW Golf Variant und ein roter Mazda 3 zusammen. Verletzt wurde niemand. Die beiden Beteiligten machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Die Polizei sucht nun Zeugen des Geschehens. Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben machen kann zur Ampelschaltung, möge sich bei der Polizei melden unter der Telefonnummer 0351 / 483 22 33. (szo)

