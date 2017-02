Brutale Fantasien Ein Mann aus Finsterwalde sucht im Internet minderjährige Mädchen für Sex, bietet ihnen Geld an. Dann vergewaltigt er sie. Auch im Friedewald.

Kapuzenshirt tief ins Gesicht gezogen, so sitzt der Angeklagte vor dem Landgericht. Dem Mann wird Vergewaltigung von zwei 14-Jährigen vorgeworfen, darunter eines Mädchens aus Radebeul. © Max Stein

Der zwei Meter große Hüne verbirgt sein Gesicht unter einem Kapuzen-Shirt. Keinesfalls will er fotografiert werden. Sonst ist er immer freizügiger. Der 28-jährige Mann aus dem brandenburgischen Finsterwalde ist der Vergewaltigung minderjähriger Mädchen angeklagt. Eine der beiden 14-Jährigen kommt aus Radebeul. Sie soll er im Friedewald vergewaltigt haben. Seit der Tat am 13. August vorigen Jahres sitzt der Produktionsarbeiter in Dresden in Untersuchungshaft. Seit Donnerstag läuft ein Prozess gegen ihn vor der Jugendschutzkammer des Landgerichtes Dresden.

Das Vorgehen des Mannes war immer das Gleiche. Über die sozialen Netzwerke sucht er Kontakt zu jungen Mädchen. Er bietet ihnen jeweils 100 Euro an, wenn sie mit ihm Sex hätten. Man tauscht Fotos und sexuelle Fantasien aus. Doch letztlich wollen sich die Mädchen nicht mit ihm treffen. Da erpresst er sie, droht, freizügige Bilder von ihnen ins Internet zu stellen. An Abmachungen müsse man sich schließlich halten, sagt er. Weil sie Angst davor hat, trifft sich die Radebeulerin mit ihm. Er habe sich mit dem Mädchen nur noch einmal treffen wollen, um die Bilder zu löschen. Doch er hat von Anfang an anderes vor. Sie solle bauchfrei, beinfrei und gut geschminkt erscheinen, sagt er, sonst werde er die Bilder ins Netz stellen.

Die 14-Jährige steigt zu ihm in den Pkw in der Hoffnung, dass er auf seinem Smartphone die Fotos löscht. Doch stattdessen verriegelt er das Auto, fährt los an eine abgelegene Stelle im Friedewald. Dort vergewaltigt er das Mädchen mehrfach auf brutale Art und Weise, legt ihm unter anderem ein Hunde-Halsband an, das mit einem Seil am Pkw festgemacht ist. Die 14-Jährige wehrt sich nach Kräften, schlägt um sich, kratzt ihn, doch es hilft nichts.

Genauso hatte er es mit einer ebenfalls 14-Jährigen zwei Monate zuvor gemacht. Am Ende zahlt er ihr nur 50 Euro, „weil sie nicht richtig mitgemacht und gekotzt“ hatte. Was der Angeklagte sagt ist peinlich, ekelerregend, abstoßend. Er protzt mit seiner Manneskraft. Nach drei Beziehungen sei er Single gewesen, habe immer nur mit Freundinnen sexuelle Kontakte gehabt. „Die waren alle sehr von mir angetan. Die Frauen wollten nur Sex, das wollte ich auch“, sagt er. Er habe im Internet Kontakt aufgenommen, um mal zu sehen, wie es sei, Sex ohne eine Beziehung zu haben. Deshalb habe er auch Geld angeboten, um „klarzustellen, dass es mir nur um Sex, nicht aber um eine Beziehung ging“. Warum er sich dann Minderjährige aussuchte und nicht einfach zu einer Prostituierten ging, will Richter Andreas Ziegel wissen. Ach, das sei doch etwas ganz anders, sagt er. Später gibt der Angeklagte zu, Geld zu zahlen, das sei nur ein Vorwand gewesen.

Kurz vor dem geplanten Treffen habe die 14-Jährige aus Radebeul abgesagt. Er habe sie überreden wollen. „Da hat sie mir mit der Polizei gedroht. Ich habe mich bedroht gefühlt“, sagt der Angeklagte. Bedroht fühlte er sich auch von einer Gruppe Jugendlicher, die am Treffpunkt auftauchte und offensichtlich mit dem Mädchen bekannt war. Deshalb habe er wegfahren wollen. Doch das Mädchen habe ihn nicht gehenlassen, sei freiwillig zu ihm ins Auto gestiegen und habe ihn an den Ort im Friedewald navigiert, sagt er. Dort habe er sie dann im Auto vergewaltigt. Das Mädchen sei sehr schüchtern gewesen. Obwohl es seine Hand wegschlug, habe er weitergemacht. „Ich wollte zeigen, dass ich ein Mann bin“, sagt er. „Ich weiß, dass das falsch war“, so der Angeklagte, der ausschweifend über sein Sexleben mit perversen Praktiken doziert.

Das Mädchen schickte ihm später Fotos mit Verletzungen, doch er will keine erkannt haben. „Es ist doch normal, dass es beim Sex zu Abschürfungen kommt“, sagt er. Auch dass das Mädchen starke Schmerzen hatte, nimmt er nicht so tragisch. „Das höre ich von meinen Freundinnen immer, dass sie nach dem Sex mit mir Schmerzen im Unterleib haben“, sagt er.

Er stellt sich selbst als Sexprotz dar, als Sexmonster. Ob das wirklich so ist, oder vieles seiner Fantasie entspringt, er in Wahrheit beziehungsunfähig ist, gar ein Pädophiler ist, ist eine ganz andere Frage. Das streitet er ab. Er habe auch nicht gewusst, dass die Mädchen erst 14 seien. Das wahre Alter hätten sie ihm nicht gesagt. „Die jungen Dinger haben mich nicht erregt. Die waren nicht auf meinem Level“, sagt er. Die Mädchen hat er beim Geschlechtsverkehr gefilmt. Um sie später zu erpressen? Nein, er filme sich immer beim Sex, sagt er. Wenn man ihn so reden hört, könnte man denken, der Sex sei einvernehmlich erfolgt. „Sie waren sehr sexbesessen. Ich schätze Frauen sehr, habe nichts gemacht, was sie nicht wollten“, behauptet er. Den Angeklagten erwartet eine lange Haftstrafe und außerdem hohe Schmerzensgeld- und Schadensersatzansprüche. Die beiden Mädchen treten als Nebenklägerinnen auf.

Das Verfahren wird am 24. Februar fortgesetzt.

zur Startseite