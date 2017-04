Brutale Cousins erneut vor Gericht Der Bundesgerichtshof hob ein erstes Urteil auf. Jetzt muss neu verhandelt werden. Doch zum Auftakt gab es eine Panne.

Zum zweiten Mal müssen sich seit Mittwoch zwei 22 und 28 Jahre alte Männer aus Riesa und Zeithain vor dem Landgericht Dresden wegen Verdachts des versuchten Mordes verantworten. Bereits vor zwei Jahren wurden die beiden Cousins verurteilt. Der jüngere wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Der ältere Mann bekam wegen versuchten Totschlags eine Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten. Doch antreten musste er sie noch nicht. Der Bundesgerichtshof hat das Urteil aufgehoben und an das Landgericht zurückverwiesen. Nach der Revision der Staatsanwaltschaft sahen die obersten Richter die Wehrlosigkeit des Opfers sowie Heimtücke nicht ausreichend berücksichtigt. Nun muss sich eine andere Kammer mit der Sache neu beschäftigen. Die Staatsanwaltschaft hält am Vorwurf des versuchten Mordes fest.

Den beiden Angeklagten, die fünf Tage nach der Tat festgenommen wurden und bereits ein halbes Jahr in Untersuchungshaft saßen, sollen am 8. Mai 2013 zu Besuch bei dem 18-jährigen späteren Opfer im Clara-Zetkin-Ring in Riesa gewesen sein. Der Geschädigte lag entspannt auf dem Bett, als sich plötzlich der gleichaltrige und vermeintliche Freund auf ihn legte, ihm eine Luftdruckpistole an den Kopf hielt, mehrfach abdrückte und in Kopf, Hals und Unterarm schoss. Der Ältere soll dann mit einem kiloschweren Hammer auf den Kopf des Opfers eingeschlagen und ihm mit einem Küchenmesser in den Rücken gestochen haben, als sich der Schwerverletzte befreit hatte und flüchtete.

Am Mittwoch sollte das Verfahren vor der Großen Jugendkammer des Landgerichtes Dresden unter Vorsitz von Richter Christian Linhardt neu beginnen. Doch es gab eine Panne. Der Vorsitzende Richter teilte mit, das die Kammer neu besetzt wurde. Konkret ging es um einen anderen Schöffen als ursprünglich vorgesehen. Dies muss allen Prozessbeteiligten eine Woche vorher mitgeteilt werden. Die Verteidiger erfuhren erst einen Tag vor Verhandlungsbeginn von dem Wechsel. Eine reine Formsache, auf die Einhaltung der Frist kann auch verzichtet werden. Die Verteidiger Rolf Franek und Matthias Ketzer nahmen dies jedoch zum Anlass, einen Antrag zur Unterbrechung des Verfahrens zu stellen, damit die Frist eingehalten wird. Das Gericht kam dem Antrag nach. Nun soll der Prozess am kommenden Mittwoch fortgesetzt werden. Das Gericht hat vorerst drei Verhandlungstage angesetzt.

zur Startseite