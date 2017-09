Brustkrebszentrum erneut zertifiziert Dem Klinikum Oberlausitzer Bergland wird eine hohe Qualität bescheinigt. Die Einrichtung hilft Patienten auch anderweitig.

Chefarzt Jacek Glajzer und Schwester Anett Henke sind die Spezialisten für Brustkrebserkrankungen am Klinikum in Ebersbach. Moderne Technik, wie dieses 3-D-Ultraschallgerät, helfen bei der Diagnose und Behandlung. Zusammen mit der Sebnitzer Klinik betreibt das Krankenhaus ein Brustzentrum. © Matthias Weber

Das Brustzentrum Ostsachsen, eine Kooperation des Klinikums Oberlausitzer Bergland und der Asklepios Sächsischen Schweiz Klinik Sebnitz, hat erneut eine Zertifizierung erhalten. Darüber informiert die Einrichtung. Das Zentrum besteht seit 2003 und ist 2005 erstmals zertifiziert worden. Im Mai dieses Jahres erfolgte eine erneute Prüfung durch zwei externe Auditoren der Zertifizierungsstelle der deutschen Krebsgesellschaft, Onkozert. Die beiden Fachärztinnen bestätigten die hohe Qualität der medizinischen und pflegerischen Versorgung.

Am 6. September fand am Klinikum Oberlausitzer Bergland zum zweiten Mal ein Schminkkurs für Brustkrebspatientinnen statt. In den kostenfreien Kosmetikseminaren erhielten sie Hilfe im Umgang mit den äußeren Veränderungen während der Krebstherapie. Das richtige Auftragen von Makeup, Mascara oder Rouge, vor allem aber das Anzeichnen möglichst natürlicher Augenbrauen gehörte zum Programm. Der nächste Kurs ist am 18. Oktober am Standort Zittau. Die Anmeldung erfolgt über Bettina Kolbe unter 03583881270. (SZ)

