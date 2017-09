Brustkrebs-Spezialisten bestehen Prüfung Das Brustzentrum an der Sebnitzer Klinik wurde erneut zertifiziert. Bald gibt es wieder die Chance zur Vorsorge.

Das Brustzentrum an der Sebnitzer Klinik wurde erneut zertifiziert. © Steffen Unger

Das Brustzentrum Ostsachsen hat die regelmäßige Qualitätskontrolle der Deutschen Krebsgesellschaft erfolgreich gemeistert. Darüber informiert die Sächsische-Schweiz-Klinik Sebnitz, die das Fachzentrum gemeinsam mit dem Klinikum Oberlausitzer Bergland betreibt. Ein unabhängiges Institut bestätige damit, dass das Zentrum die fachlichen Anforderungen an Medizin und Pflege erfüllt.

Zwei externe Fachärztinnen der Zertifizierungsstelle Onkozert der Deutschen Krebsgesellschaft haben die Qualität der medizinischen und pflegerischen Versorgung in Sebnitz eingehend überprüft. Im Ergebnis erhält das Fachzentrum erneut die Auszeichnung „Brustkrebszentrum mit Empfehlung der Deutschen Krebsgesellschaft und der Gesellschaft für Senologie“. „Wir sind überzeugt, dass es neben der ausgezeichneten medizinischen Betreuung die einfühlsame Zuwendung ist, die unseren Patientinnen hilft, gesund zu werden“, sagt Oberarzt Stefan Päßler, Leiter des Brustzentrums. Seit 2005 hat das Zentrum jedes Jahr die Anforderungen für das Zertifikat erfüllt. Das sei eine große Anerkennung für das gesamte Team. Fachleute aus verschiedenen Bereichen wie Gynäkologie, Radiologie, Nuklearmedizin, Pathologie, Strahlentherapie, Onkologie sowie Psychoonkologie arbeiten im Brustzentrum Ostsachsen eng zusammen, um die Patientinnen zu betreuen.

Im kommenden Jahr macht das Mammobil wieder Station in Sebnitz. In der mobilen Untersuchungsstation in einem Lkw können sich Frauen zwischen 50 und 69 Jahren mit einer Mammografie auf Brustkrebs untersuchen lassen. (SZ)

