Brunnenwasser auf dem Prüfstand Die Schönbacher beziehen ihr Trinkwasser bisher noch aus Brunnen. Die Gemeinde will das ändern und legt nun erstmals mögliche Kosten vor.

Woher beziehen die Schönbacher künftig ihr Trinkwasser? © dpa

Die Schönbacher haben lange darauf gewartet. Jetzt hat die Ewag erstmals Kosten vorgelegt, die auf die Grundstückseigentümer zukommen, wenn der Ort in den nächsten Jahren ans Trinkwassernetz angeschlossen werden sollte. Die Schönbacher beziehen ihr Trinkwasser bisher noch aus einer gemeinsamen Brunnenanlage. Die 13 sogenannten Buschhäuser am Kiefernweg bekommen ihr Wasser aus eigenen Brunnen. Doch ein Teil der Haushalte am Kiefernweg erhält über die Hausbrunnen am Berg nicht mehr genügend Wasser. Einige Schönbacher haben deshalb in den vergangenen Jahren immer wieder auf eine Entscheidung gedrängt.

Die Gemeinde Schönteichen hat schon 2008 einen Antrag gestellt, dass Schönbach in den Trinkwasserzweckverband aufgenommen wird. Das Dorf ist bisher der einzige Ort der Gemeinde, der noch nicht dazugehört. Die Ewag hat in Vorbereitung der Diskussion die Kosten ermittelt, die mit einem Trinkwasseranschluss einhergehen würden. Es wurde dabei angenommen, dass Schönbach über Bulleritz ans öffentliche Trinkwassernetz angeschlossen wird. 70 Prozent der Kosten müssten die Schönbacher tragen, 30 Prozent würde der Trinkwasserzweckverband übernehmen, wenn Schönbach aufgenommen wird.

Die Gemeinde Schönteichen sieht momentan keine Möglichkeiten, um selbst Geld zuzuschießen. Deshalb müssten die Schönbacher im Dorf pro Grundstück 3 900 Euro übernehmen, dazu kommen noch die Hausanschlusskosten. Die Schönbacher auf dem Kiefernweg kämen auf 11 800 Euro plus die zusätzlichen Kosten. Die Schönbacher regten in einer Versammlung am Montagabend an, weitere Anschlussvarianten und Geldquellen zu prüfen. Dann soll entschieden werden. (SZ/pre)

zur Startseite