Brunnentag lebt weiter Im kommenden Jahr wird Jubiläum gefeiert. Trotz fehlender Geldgeber und anderem Ärger.

Eberhard Grundmann und Detlef Eilfeld sind die Organisatoren des Dresdner Brunnentags. Dank ihres Einsatzes wurde der Tag nicht abgeschafft, sondern wird fortgeführt. Das erfreute viele. © René Meinig

Für Waltrud Hesselmann ist es immer ein ganz besonderer Tag, wenn am ersten Sonnabend im Mai in Dresden Brunnentag gefeiert wird. Seit rund 15 Jahren ist sie immer dabei und eine echte Liebhaberin der Fontänen. „Ich habe den Sarrasani-Brunnen mit eingeweiht, den kaum jemand kennt, und mittlerweile 280 von den insgesamt mehr als 300 Brunnen in der Stadt fotografiert.“ Die Rentnerin sei „entsetzt“ gewesen, als es Ende April hieß, der Brunnentag werde abgeschafft.

Doch die Organisatoren Detlef Eilfeld von der Dresdner Firma Wassertechnik und Eberhard Grundmann machen weiter. An diesem Wochenende gab es eine abgespeckte Variante, an nur zwei Orten – den neuen Brunnen vor dem Kulturpalast und denen auf dem Altmarkt. Gut zwei Stunden Programm. „Wir wollten auch testen, ob der Brunnentag noch gewollt ist und wie viele kommen“, so Eilfeld. Es waren rund 300 Brunnenfreunde. Damit waren die beiden Brunnenprofis zufrieden, zumal es erst hieß, er entfalle ersatzlos. Zu den vorherigen 18 Brunnentagen kamen immerhin 600 bis 1 200 Interessierte.

„Wir machen auf jeden Fall weiter, 2018 feiern wir den 20. Brunnentag“, legte sich Eilfeld fest. Der werde wieder größer ausfallen, wie groß genau, müsse noch geplant werden. Allerdings hoffen die Organisatoren auf Spenden. Denn die Drewag hat sich als Sponsor zurückgezogen. Nach Absprache mit der Stadtverwaltung. Der Aufwand sei nicht mehr vertretbar, Vorgaben haben sich geändert und einiges mehr.

„Wir können dankbar sein, dass die Drewag uns so lange unterstützt hat“, so Eilfeld. „Aber wie das Ganze passiert ist, ist nicht in Ordnung.“ Die Verwaltung habe ihn zu spät informiert, weshalb in diesem Jahr auch nur das abgespeckte Programm möglich gewesen sei. Was für erneuten Ärger bei Eilfeld gesorgt hat, war, dass die Stadt die Brunnen vor dem Kulturpalast zur Einweihung am 28. April ausschalten lassen hatte. „Angeblich hätten sie die Lichtshow gestört. Dabei wurden wir nicht mal gefragt, was die Brunnen können. Man hätte sie einbeziehen können.“ Es sei schade, dass die Bilder von der Eröffnung, die um die Welt gingen, ohne Brunnen waren.

Waltrud Hesselmann hofft, dass die künftigen Brunnentage auch zu Brunnen führen, die sie noch nicht im Kasten hat. Viele sind auf privaten Grundstücken.

