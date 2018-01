Brunnenplatz soll hergerichtet werden Mit den Ausgleichszahlungen fürs Sanierungsgebiet Ost gingen so viele Mittel ein, dass diese hier eingesetzt werden können.

Der letzte Schmuck vom Brunnenplatz musste vor wenigen Tagen gefällt werden. © Peter Redlich

Radebeul. Kritik am Zustand des Brunnenplatzes an der Serkowitzer Straße gab es im Stadtrat. Während der Robert-Werner-Platz aufwendig hergerichtet wurde, musste am Brunnenplatz jetzt sogar der schmückende Baum gefällt werden.

Baubürgermeister Jörg Müller (parteilos) sagte dazu, dass der kleine Platz in Alt-Radebeul ursprünglich mit im Sanierungsprogramm war, der Bund aber genau dafür das Programm eingestellt hat. Allerdings seien mit den Ausgleichszahlungen fürs Sanierungsgebiet Ost so viele Mittel eingegangen, dass diese für den Platz eingesetzt werden können. Die neue Planung für den Platz sei schon beauftragt. Bis spätestens 2020 könnte also der Brunnenplatz neu geordnet und verschönert werden, so der Baubürgermeister. (SZ/per)

