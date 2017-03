Brunnen sprudeln wieder ab 1. Mai Vielleicht aber auch schon zu Ostern, teilt die Stadtverwaltung mit. Je nach Wetterlage.

Ein Blick auf Großenhains Frauenmarkt und den Dianabrunnen. © Klaus-Dieter Brühl/Archiv

Nach jetzigem Stand werden die Brunnen der Stadt am 1. Mai wieder sprudeln. „Sollte jedoch das Wetter mitspielen, dann könnte dies auch schon 14 Tage eher passieren – also zu Ostern“, sagt Stadtsprecherin Diana Schulze auf SZ-Nachfrage. Danach sehe es aber im Moment noch nicht aus. Im Vorjahr war auch der 1. Mai Stichtag für den Bauhof. Fünf Brunnen gibt es in Großenhain, einen in Walda bzw. Skäßchen und einen Brunnen und eine Fontäne im Barockgarten Zabeltitz.

