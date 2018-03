Brunnen soll im Frühjahr sprudeln Auch bei Frost werden die Arbeiten am Wettiner Platz wieder aufgenommen. Diese Woche wurde an der Brunnentechnik gebaut.

Der Wettiner Platz mit dem Brunnen in der Mitte. © privat

Löbau. Am Brunnen auf dem Wettiner Platz gehen die Arbeiten weiter. Auch jetzt bei den frostigen Temperaturen wird an der neuen Anlage gewerkelt. In dieser Woche waren Mitarbeiter einer Spezialfirma für Springbrunnentechnik hier zugange. Wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage bestätigt, werde am Brunnen weitergebaut, so wie es die äußeren Gegebenheiten zulassen. „In diesem Falle handelte es sich um Installationsarbeiten“, heißt es aus dem Rathaus. Geplant sei, dass der Brunnen im Frühjahr fertiggestellt ist und wieder sprudelt.

Das hat der Brunnen schon seit Jahren nicht mehr. Im vorigen Jahr hatte die Stadt damit begonnen, das marode Bauwerk auf dem Wettiner Platz zu sanieren und auch die gesamten Anlage neu zu gestalten. Dabei hatten vor rund einem Jahr Baumfällarbeiten für Aufsehen in Löbau gesorgt. Die Stadt hatte die großen, alten Bäume auf dem Platz zwischen Bahnhof- und Sachsenstraße fällen lassen. Das erregte die Gemüter der Löbauer.

Die Fläche des Wettiner Platzes wird nach historischem Vorbild reaktiviert, so die Argumentation der Stadt. Große, hohe Bäume kamen in der Originalgestaltung des Wettiner Platzes nicht vor, wie alte Aufnahmen zeigen.

