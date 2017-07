Brunnen-Paten statt Chlortabletten Eine Meißnerin fordert mehr persönlichen Einsatz und weniger Chemie.

Der Heinrichsbrunnen in Meißen. © Archiv/Claudia Hübschmann

Künstlerin Christina König hat kürzlich einen gehörigen Schreck bekommen. Ihr Atelier liegt unmittelbar an den Roten Stufen. Von dort konnte sie beobachten, wie Kinder im Brunnen vor dem Café Zieger mit einer größeren Chlortablette spielten. Die Meißnerin fragt sich, ob tatsächlich Chemie zum Einsatz kommen müsse, um die Grünalgen im Zaum zu halten. Als Alternative schlägt sie Brunnenpatenschaften vor und würde selbst als Vorbild vorangehen. Ziel wäre es, die Brunnen einfach durch Handarbeit sauber zu halten und die Algen regelmäßig von der Oberfläche wegzuschrubben, so Christina König am Redaktionstelefon der SZ.

Nach Angaben des Meißner Rathauses wird am Heinrichsbrunnen beim monatlichen Wasserwechsel im Sommer in der Regel Chlor eingebracht. Aufgrund seines Standortes unter den Bäumen neige dieser zur Grünalgenbildung. Diesen Sommer seien ebenfalls der Brunnen an der Frauenkirche sowie der Kaendlerbrunnen mit Chlor versehen worden. Am Café Zieger gab es den erwähnten Vorfall mit spielenden Kindern. „Insgesamt ist das Vorgehen in Meißen eine gängige Praxis zur Reinhaltung von Brunnen“, so Rathaussprecherin Katharina Reso. (SZ/pa)

