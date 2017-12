Brunnen-Initiative sammelt weiter Geld Die Initiative will den historischen Brunnen auf der Dohnaischen Straße wieder freilegen, dafür braucht sie weiter Geld.

Pirna. Die Initiative, die den historischen Brunnen auf der Dohnaischen Straße wieder freilegen will, sammelt weiter Geld für ihr Projekt. Um das Vorhaben zu finanzieren, hatte die Gruppe um Ronny Kürschner, Chef des Vereins Pirna in Aktion (PIA), eine Spendenaktion auf der Internet-Plattform „99 Funken“ gestartet. Derzeit sind reichlich 6 500 Euro zusammengekommen, die Initiative braucht aber etwa 15 000 Euro. Die Sammelaktion läuft vorerst bis 31. Dezember. Der Brunnen war im Sommer 2016 bei Bauarbeiten entdeckt und kurz darauf wieder verfüllt worden. Derzeit erinnern ein Sandsteinring sowie eine Erklärtafel an ihn. Die Initiative will den Wasserspeicher wieder freilegen, damit Passanten künftig in einen beleuchteten Schacht schauen können. (SZ/mö)

