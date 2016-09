Brunnen im Wohngebiet bleibt trocken Der Brunnen an der ehemaligen Grundschule ist kaputt – schon wieder. Das hat Konsequenzen.

An der Friedrich-Engels-Straße in Neustadt sprudelt schon lange kein Wasser mehr. Ein Pumpenschaden hat den Brunnen außer Gefecht gesetzt. © Dirk Zschiedrich

Neustadt. Er gehört zum Neustädter Wohngebiet wie die Neustadthalle zur Stadt: der Brunnen an der Friedrich-Engels-Straße. Doch schon lange sprudelt hier kein Wasser mehr. Das dekorative Element sitzt auf dem Trockenen. Und das wird es wohl auch langfristig. Das macht Bürgermeister Peter Mühle (NfN) deutlich. In dem Becken würden regelmäßig Dreck und Unrat liegen, auch leere Flaschen landen ab und zu darin. Das hätte zu einer Verstopfung geführt. Die Pumpe sei dadurch defekt. Sie müsste repariert werden. Eine Investition, der Peter Mühle jedoch skeptisch gegenübersteht. „Eine Reparatur lehne ich im Moment ab“, sagt er. Denn immer wieder mache der Brunnen Probleme. Entweder durch Vandalen, die sich an dem Brunnen auslassen. Oder durch Müll und Dreck, den andere hineinwerfen. Bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird, will die Stadt prüfen, wie teuer eine mögliche Reparatur der Pumpe sein würde. Mühle spricht sich aber dafür aus, den Brunnen stillzulegen.

Die Anlage gehörte einst zur Grundschule an der Friedrich-Engels-Straße. Das Gebäude wurde jedoch 2009 abgerissen. Schon 2007 zog die Grundschule in die Mittelschule an der Bischofswerdaer Straße. Diese war zuvor in das inzwischen geschlossene Gymnasium an der Luxemburgstraße umgesiedelt. Seitdem stand das Gebäude der Grundschule leer. Nach dem Abriss wurde die Freifläche neu gestaltet, der Brunnen in die Grünanlage integriert.

