Brunnen-Fontänen sprudeln wieder Weil dem beliebten Jonsdorfer Brunnen Wasser fehlte, war er monatelang außer Betrieb. Nun ist das Problem im Kurpark behoben.

Der Brunnen im Jonsdorfer Kurpark funktioniert wieder. Das freut Einheimische und Touristen. © privat

Der Brunnen im Jonsdorfer Kurpark ist repariert und kann seine Fontänen wieder in die Luft spritzen. Darüber hat jetzt Jonsdorfs Bürgermeister Christoph Kunze (Freie Wähler) informiert. Die Reparatur des Brunnens habe sich letztlich als einfacher herausgestellt als anfangs befürchtet, sagt der Bürgermeister.

Der Brunnen im Kurpark ist in diesem Jahr die längste Zeit trocken gewesen – erstmals seit der Gestaltung des Kurparks Anfang der 1990er Jahre. Bereits im vergangenen Jahr hat die Gemeinde nur mit viel Mühe den Fontänenbetrieb aufrechterhalten können. Die Gemeinde hat dafür noch im Juni dieses Jahres Wassermangel verantwortlich gemacht. Denn das Wasser für den Brunnen und dessen Fontänen, aber auch für das kleine Wassertretbecken im Kurpark kommt von einem kleinen Brunnen am Rande des Parks, gleich neben dem Kretscham. Das dort ankommende Grundwasser hat die Gemeinde bislang abwechselnd zum Wassertretbecken und zum Wasserbecken gepumpt, damit dort die Fontänen betrieben werden können, erzählt der Jonsdorfer Bauhofleiter Reinhard Vogt. Doch seitdem es kaum noch ordentlich regne und auch die Winter nicht mehr so sind wie früher, sinke der Grundwasserspiegel, hat er festgestellt. Hinzu komme, dass auch der Grundbach aus Richtung Krompach seit einigen Jahren weniger Wasser in den Ort bringt. Was jetzt im Brunnen am Kurpark ankommt, reiche gerade noch, um das Wassertretbecken füllen zu können, hieß es noch im Juni.

Um den Brunnen wieder zum Laufen zu bekommen, hatte die Gemeinde danach mehrere Varianten in Erwägung gezogen. Diese waren jedoch allesamt verworfen worden. Am Ende haben die Jonsdorfer Bauhof-Mitarbeiter den Brunnen einfach mal freigegraben und dabei möglicherweise das eigentliche Problem entdeckt: „Das Wasser floss unkontrolliert ab“, sagt Bürgermeister Christoph Kunze. Darum sei ein Schieber und die Pumpenanlage repariert und überholt worden, sodass der Brunnen vor wenigen Tagen wieder in Betrieb gehen konnte. „Wir hoffen, das Problem gelöst zu haben“, sagt der Bürgermeister und freut sich, dass diese Lösung die Gemeinde nicht viel Geld gekostet hat.

Gesteuert wird die Brunnenanlage mit ihren Fontänen übrigens vom nahe gelegenen Café im Kurpark. „Wenn wir den Brunnen im Café einschalten, ist er etwa 30 Minuten in Betrieb“, sagt Danilo Palm, der das Café mit seiner Frau Antje betreibt. Vor zwei Jahren hätten sie die Steuerung des Brunnens noch repariert, so Palm. Umso ärgerlicher sei der Ausfall des Brunnens in diesem Jahr gewesen. Denn der Brunnen mit seinen Fontänen ist bei Touristen und Einheimischen beliebt. Die Leute würden gern auf den Bänken am Wasserbecken im Schatten sitzen und sich ausruhen, wissen die Café-Inhaber. (SZ/se)

zur Startseite