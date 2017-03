Brummis werben für den Sachsentag Löbau fährt Lkw und macht nun auf Deutschlands Straßen auf sich aufmerksam. Vertreter der Stadt waren zudem am Dienstag im Sächsischen Landtag zu Gast.

Transportunternehmer Rüdiger Riehle (Mitte) wirbt auf drei seiner Laster für den Tag der Sachsen. Messeparkchef Joachim Birnbaum (links) und Ideengeber Ronny Prauß (rechts) sind begeistert. © Bernd Gärtner

Löbau. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) hat der Löbauer Malermeister Ronny Prauß die Idee gehabt, für den Sachsentag auch auf der Straße zu werben. Und damit wirklich jeder mitbekommt, was im September dieses Jahres in Löbau ansteht, sollte es bestmöglich eine rollende Werbefläche sein. Also hat Prauß seine Kontakte spielen lassen und den Rennersdorfer Transportunternehmer Rüdiger Riehle für die Idee der rollenden Werbung gewinnen können.

Seit vergangener Woche ist der Einfall Wirklichkeit geworden und drei rote Lastwagen fahren mit Sachsentag-Schriftzug über Deutschlands Straßen. Transporteur Riehle freut sich, nun etwas zum Gelingen der Veranstaltung beitragen zu können. „Wir wollen uns damit für unsere Region engagieren“, sagt er. Seine Brummis, mit denen er Baustoffe, zum Beispiel für umliegende Betonwerke, transportiert, steuern nicht nur Ziele im Landkreis Görlitz an, sondern auch Baustellen in Dresden, Leipzig oder Berlin. So soll der Sachsentag überregional bekannt gemacht werden. Auch Malermeister Prauß erhofft sich nun einen positiven Effekt für seine Heimatstadt im Hinblick auf den Tag der Sachsen. Feuer und Flamme ist auch Joachim Birnbaum, in dessen Projektbüro im Löbauer Messepark der Sachsentag organisiert wird. „Dass Herr Riehle uns unterstützt, ist ein Bekenntnis für die Region“, sagt er.

Am Dienstag sind die Macher des Sachsentages persönlich auf die Straße gegangen. Ihr Ziel: der Sächsische Landtag in Dresden. Dort haben OB Buchholz und sein Organisationsteam den aktuellen Stand der Dinge in Sachen Tag der Sachsen der Öffentlichkeit präsentiert. Dabei sind unter anderem die Standorte der unterschiedlichen Festmeilen, wie etwa Handwerkermeile oder Sportmeile, erklärt worden. Insgesamt wird es 16 Stück in der Stadt verteilt geben. Alle Anwesenden, darunter auch Landtagspräsident Matthias Rößler, haben zudem erfahren, wo Helfer ihre Quartiere haben werden, wo sich Parkplätze befinden und wie der Sachsentag ein halbes Jahr vor Beginn angenommen wird. Das Fazit ist positiv ausgefallen. Das macht nicht zuletzt die Zahl der Vereine deutlich, die sich für die Veranstaltung, angemeldet haben. Ende März endet die Anmeldefrist, Stand Dienstag wollen aktuell 366 Vereine Teil des Sachsentages sein. Etwa 33 Prozent davon kommen laut Stadtverwaltung aus dem Landkreis Görlitz. Zusätzlich wollen sich 71 Gastronomen, 46 Händler und 22 Firmen auf dem Löbauer Festgebiet präsentieren.

Als ein Erfolg kann bis dato auch der Absatz der offiziellen Festmedaille gewertet werden: Insgesamt sind bis jetzt 453 Medaillen, auf denen zum Beispiel der Gusseiserne Turm und das Haus Schminke abgebildet sind, verkauft worden. Der absolute Verkaufsschlager ist die Medaille aus Feinsilber, die 183 Mal an den Mann gebracht worden ist.

Immer besser angenommen wird auch die Internetseite des Sachsentages. Allein seit Dezember vergangenen Jahres sind dort rund 4 500 Formulare oder Festgebietskarten heruntergeladen worden. Etwa 7 800 Menschen haben sich zudem den Werbefilm der Stadt angesehen. Demnächst soll auch noch eine App für das Handy freigeschaltet werden.

www.tagdersachsen2017.de

