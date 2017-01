Brummis in Schieflage Schnee und Eis bremsen viele Transporter aus – zum Glück ohne große Schäden. Auch an der Grenze gibt es lange Staus.

Am Abgrund: Der Laster einer Spedition aus Niedersachsen hatte Schokolade von Riegelein aus Oderwitz übernommen und wollte sie nach Bremerhaven zum Schiff bringen. Allerdings kam er zwischen Schönbach und Lawalde am Mittwochabend zunächst nicht aus dem Straßengraben raus.

In langer Schlange aufgereiht stehen die Laster von Zittau in Richtung Polen und Tschechien. Grund waren Behinderungen auf polnischer Seite. Schnee und Eis hatte in der Nacht zum Donnerstag und in den Morgenstunden immer wieder vor allem Lkw ausgebremst. Dennoch blieben schwere Unfälle mit Verletzungen zum Glück aus.

Schnee und Eis haben den Oderwitzer Schokoladentransport ins südafrikanische Durban buchstäblich ausgebremst. Auf der kurvenreichen Straße zwischen Lawalde und Schönbach war es am Mittwochabend erst einmal vorbei. Der Lkw einer Spedition aus dem niedersächsischen Vechta sollte die fünf Tonnen schwere süße Fracht aus der Oderwitzer Schokoladenfabrik Riegelein nach Bremerhaven bringen, bestätigte der Leiter der Logistik bei Riegelein auf SZ-Nachfrage. Übernommen hatte er den Container von einer anderen Spedition zum Weitertransport. „Er ist aber nur rund einen Kilometer gekommen“, bedauert der Chef der Vechtaer Spedition, Frank Glandorf. Zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert – geistesgegenwärtig konnte der Fahrer seinen Laster noch vor einem Abrutschen oder Umkippen bewahren. Ein Team des Bergungsdienstes Firma Dussa stellte mit einem Kran den Brummi samt Schokolade noch in den Abendstunden wieder auf die Räder. Ohnehin war die S151 zwischen Schönbach und Lawalde ab dem Mittwochnachmittag eine schwierige Strecke für Lkw. Laut Polizeiangaben blieben mehrere Brummis gegen 16 Uhr auf der verschneiten Strecke liegen.

Weggeschoben, aufgestaut, umgekippt





Glatteis und starke Schneefälle bescherten den Dussa-Bergungsteams und der Polizei bis in den Donnerstagvormittag einige Herausforderungen – zum Glück ohne ernste Verletzungen. So geriet in Mittelherwigsdorf bei winterlichen Straßenverhältnissen am Donnerstagmorgen auf der Zittauer Straße ein Transporter in den Straßengraben und kippte um. In den Graben gekippt ist auch ein Sattelzug auf der S129 in Richtung Bernstadt. Bis gegen Mittag war dort eines seiner Bergungsteams vor Ort, bestätigte Geschäftsführer Klaus Dussa. Hilfe benötigte auch ein Lasterfahrer in Spitzkunnersdorf: Er hatte umdrehen wollen und sich dabei auf einer Wiese nahe Wiesental/Weberstraße festgefahren.

Dass auch im Nachbarland der Wintereinbruch zu erheblichen Problemen geführt hat, zeigte sich am Grenzübergang B178n in Zittau. Dort bildete sich von der polnischen Grenze bis weit hinter die Brücke im Zittauer Gewerbegebiet eine lange Lasterschlange. Warum es sich genau staute, konnte die Polizei auf deutscher Seite nicht sagen. Grund für die Probleme sei aber ein Hindernis, an dem sowohl Lkw als auch Pkw nur langsam vorbeifahren konnten, hieß es von der Polizeidirektion. Das hatte auch Auswirkungen für die Fahrer, die nach Tschechien unterwegs waren. Auf tschechischer Seite hatten die Behörden ohnehin aus Sicherheitsgründen einige Straßen für Laster gesperrt. Der Weg über Frýdlant (Friedland), sowie die Straße von Tannwald nach Harrachsdorf (Harrachov) zählt hier dazu, ebenso der Bergsattel über Oldrichov v Hájích (Buschullersdorf). „Wann wir die Straßen öffnen, hängt vom Wetter ab“, sagt Petr Šén, Direktor der Straßenverwaltung im Kreis Liberec.

Dass sich die Lage deutlich entspannt, damit rechnet zumindest Klaus Dussa vom gleichnamigen Bergungsdienst nicht: „Wenn es jetzt deutlich kälter wird, kommen die nächsten Probleme“, sagt er. Und die reichen von gefroren Straßen bis zu zähem Diesel oder Streikende Technik der Lastkraftwagen.

