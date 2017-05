Brummi schrammte Hauswand Die vielen Baustellen und Umleitungen machen zurzeit den Autofahrern das Leben schwer. Auch den Anwohnern.

Schaden in 3,50 Meter Höhe. © privat

Armin Benicke hat in den vergangenen Wochen aufgehört zu zählen. Seit in Großenhain und auch unmittelbar vor seiner Haustür gebaut wird, haben sich laut dem Großenhainer schon einige Brummis in die dafür ungeeignete Frauengasse verirrt.

„Bisher ging ja noch alles gut. Beim Entstehen des Staus informierte ich die Polizei und übernahm selbst das Regulieren des Verkehrs“, so Benicke. Am frühen Dienstagmorgen sei offenbar ein Lkw steckengeblieben und habe die Hauswand beschädigt.

Gemeldet habe sich der Fahrer nicht. Der Vorfall wurde der Polizei angezeigt.

