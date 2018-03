Brummi rutscht auf eisiger Fahrbahn Ein Lkw ist am Kottmar verunfallt. Auch am Oppelberg bei Seifhennersdorf kam ein Auto von der Straße ab.

Symbolbild. © Patrick Seeger/dpa

Obercunnersdorf/Seifhennersdorf. Ein Lkw ist am Dienstagabend auf der Eibauer Straße zwischen Kottmarhäuser und Obercunnersdorf verunfallt, wie in den Verkehrswarnmeldungen der Polizei informiert wird. Dabei soll er offenbar aufgrund der Straßenglätte am Kottmar gerutscht sein und kam quer zum Stehen. Die Straße ist derzeit voll gesperrt. Die Meldung diene gleichzeitig als Warnung für andere Lkw-Fahrer sein, nicht dort entlang zu fahren, so ein Polizeisprecher. Am Oppelberg zwischen Seifhennersdorf und Spitzkunnersdorf ist am Dienstagabend ein VW von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 5000 Euro.

Die Polizei bittet aufgrund des bis morgen Abend gemeldeten Schneeregens vorsichtig zu fahren, denn es müsse allerorts mit Straßenglätte gerechnet werden. (szo/tc)

Stand: 20.30 Uhr

