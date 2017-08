Brünnlein darf sich wieder zeigen Pirna will diese Woche beginnen, den historischen Wasserspeicher in der Dohnaischen Straße optisch sichtbar zu machen.

Vor dem Geschäft „Bijou Brigitte“ wird ein Ring aus Sandsteinen in der ursprünglichen Größe des Brunnenlochs – hier nach dem Verfüllen – verlegt. © Daniel Förster

So schnell der Sensationsfund da war, so rasch verschwand er wieder: Bauleute hatten im Sommer 2016 bei der Sanierung der Dohnaischen Straße einen historischen Brunnen aus dem 13. Jahrhundert entdeckt, er war intakt, am Boden stand sogar noch Wasser. Doch noch am selben Tag ließ Pirna den Wasserspeicher mit einer zähflüssigen Pampe verfüllen. Unmut und Spott ergossen sich fortan über das Rathaus, viele hätten den Brunnen gern erhalten gesehen, am besten innen beleuchtet und oben mit einer Glasplatte versehen.

Die Stadt verständigte sich schließlich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner: Die Lage des Brunnens wird in der Straßenoberfläche sichtbar gemacht. Nach Auskunft der Stadt sollen sich die Bauleute ab Mitte dieser Woche um die Brunnenerinnerungskultur kümmern. Vor dem Geschäft „Bijou Brigitte“ wird laut des Rathauses ein Ring aus Sandsteinen in der ursprünglichen Größe des Brunnenlochs verlegt, ausgefüllt wird die Fläche mit schwarzen Granitsteinen. Die Bauleute hatten aus diesem Grund bereits verlegtes Granitpflaster vor dem Geschäft bislang unverfugt gelassen. Darüber hinaus soll eine Tafel Auskunft über den historischen Wasserspeicher geben, sie wird allerdings erst später aufgestellt. (SZ/mö)

