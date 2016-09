Brückenzufahrt zeitweise gesperrt Pirnas Stadtbrücke ist einige Nächte wegen Bauarbeiten nur eingeschränkt befahrbar.

© Egbert Kamprath

Kraftfahrer müssen in der nächsten Woche in Copitz einen vorübergehenden Engpass in Kauf nehmen. Nach Auskunft der Stadt wird die Zufahrt von der Rudolf-Renner-Straße auf die Stadtbrücke ab 26. September stets in der verkehrsarmen Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr des Folgetages für den Verkehr gesperrt. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten an der Brücke, die bis Anfang Oktober abgeschlossen sein sollen. Die Umleitung führt in den Nachtstunden über die Schiller- und Hauptstraße auf die Stadtbrücke – wegen der Bahnbrücke auf der Schillerstraße allerdings nur für Fahrzeuge bis zu einer Höhe von 3,80 Metern. Größere Fahrzeuge müssen über Basteistraße, Lohmener Straße und Hauptstraße zur Brücke fahren. Parallel dazu lässt die Stadt Arbeiten unter der Stadtbrücke im Bereich der Pratzschwitzer erledigen. Der Verkehrsfluss an der Brückenschleife wird dort ab 26. September ebenfalls bis Anfang Oktober in der Zeit zwischen 7 und 17 Uhr mithilfe einer Ampel geregelt. (SZ/mö)

