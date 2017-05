Brückenschlag über die Spree In Niesky gefertigt, ist der neue Übergang in Uhyst nun montiert. Darüber läuft künftig die Niederschlesische Magistrale.

So mancher Besucher hat sich das Spektakel aus der Nähe angeschaut. © André Schulze

Am Mittwoch wurde in Uhyst die neue Stahlbrücke über die Spree gezogen. Mit einer Geschwindigkeit von sechs Metern pro Stunde bewegte sich der Metallkoloss über den Fluss. In den letzten Wochen wurde der in Einzelteilen im Stahl- und Brückenbau Niesky gefertigt und schließlich vor Ort montiert. Über die 40,5 Meter lange Brücke soll zukünftig die Niederschlesische Magistrale verlaufen, also die ausgebaute und elektrifizierte Bahnstrecke zwischen Knappenrode und der polnischen Grenze. Zahlreiche Anwohner und Technik-Interessierte beobachteten das Spektakel am Mittwoch. Am 9. Juni soll die Brücke während der 675-Jahr-Feier von Uhyst geweiht werden.

zur Startseite