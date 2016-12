Bilder des Jahres 2016 Brückenschlag für die Südumfahrung Nach jahrelangem Kampf wird Pirnas Ortsumgehung nun gebaut. Bis die ersten Autos über die Trasse rollen, dauert es aber noch.

So sieht ein Teil der künftigen Pirnaer Südumfahrung aus: Sie kommt links aus dem Kohlbergtunnel, führt über die 918 Meter lange und bis zu 68 Meter hohe Gottleuba-brücke, schneidet weiter rechts das Waldgebiet „Viehleite“ und mündet dahinter auf die bisherige B 172. © Visualisierung: Deges

Als Pirnas Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) in der Dezember-Sitzung des Stadtrates für seinen Informationsbericht bedeutungsschwer zum Rednerpult schritt, schleppte er ein eher amtsuntypisches Relikt mit herzu: einen Spaten, hölzerner Stiel, blankes Blatt, an dessen Ende allerdings einige Erdkrümel hingen. Kurz zuvor, am Monatsanfang, hatte Hanke mit dem Werkzeug im Boden gestochert, und damit sozusagen einen historischen Akt vollzogen: Die Buddelei am Nikolaustag markiert den ersten Spatenstich für die neue Pirnaer Südumfahrung, die nun nach jahrelangem Kampf gebaut werden kann und darf.

Die Pläne, Pirnas Zentrum verkehrstechnisch zu entlasten und Autos über eine gesonderte Trasse an der Innenstadt vorbeizuleiten, reichen bis in die DDR-Zeit zurück. In den 1990er-Jahren wurden dann verschiedene Varianten untersucht, 2004 bestätigte das Bundesverkehrsministerium den derzeitigen Trassenverlauf, der ab 2005 nochmals konkretisiert wurde. Zehn Jahre später, im November 2015, gab es einen Planfeststellungsbeschluss – seinerseits Grundlage für das kurz darauf erteilte Baurecht für die Trasse. Allerdings fehlte bis dato noch immer das Geld für den Bau der Südumfahrung.

Weil viele sich für die Straße engagierten, schaffte sie es letztlich doch als vordringliches Projekt in den Bundesverkehrswegeplan, im September 2016 gab Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) die Mittel dafür frei. Seitdem steht fest: Die Südumfahrung, 3,8 Kilometer lang, Kostenpunkt rund 97 Millionen Euro, kann kommen. Die neue Trasse wird vom Pirnaer Autobahnzubringer über Brücken über die Seidewitz und die Zehistaer Straße, durch den Kohlbergtunnel, über die Gottleubabrücke und durch die Viehleite zur alten Bundesstraße B 172 führen, auf die die neue Trasse zwischen Sonnenstein und Krietzschwitz mündet.

Der Start für den eigentlichen Straßenbau ist für den Sommer 2017 geplant, doch schon jetzt laufen die Vorbereitungsarbeiten. Diese sind vornehmlich im Naturschutz und Landschaftsbau angesiedelt. Weil die neue Trasse massiv Boden versiegeln wird, müssen Ausgleichsflächen geschaffen werden. So werden als Ausgleich für den Straßenbau 15 Hektar Grünland angelegt, zudem wird knapp ein Hektar Land mit Büschen und Bäumen bepflanzt. Beim Spatenstich im Dezember wurde schon mal ein Gehölz gepflanzt – ein Birnbaum in der Nähe des Lindigt-Gutes in Zehista. Die Birne ist Teil einer Obstbaumreihe, an der sich später einmal Fledermäuse orientieren sollen, weil die Trasse ihre früheren Flugkorridore schneidet. Erst wenn sämtliche Naturschutzvorhaben vollendet sind, kann der Straßenbau beginnen. Im Laufe des Jahres 2022, so der derzeitige Plan, sollen die ersten Autos über die Südumfahrung rollen.

Trotz der allgemeinen Freude über die baldige Verkehrsentlastung von Pirnas Zentrum ist das Projekt nicht unumstritten. Naturschützer sehen die Umweltschutzaspekte nur unzureichend beachtet, Anwohner befürchten angesichts fehlender Schutzwände mehr Verkehrslärm.

