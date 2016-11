Brückenschlag am Eierweg Der Verschönerungsverein ersetzt den alten Übergang zwischen Diedenhain und Richzenhain.

Der Waldheimer Verschönerungsverein hat eine Brücke über den Diedenhainer Bach verlegt. Karl Schuster (rechts) und Heinz Thieme (2. von links) vom Verein konnten dabei auf die Unterstützung von Hans-Joachim Schürer (von links), Paul Krenkel und Winfried Heinemann zählen. Die Brücke ist 3,60 Meter lang und einen Meter breit. © André Braun

Das Wetter ist ungemütlich, kalt und nass. Richtiges Novemberwetter eben. Das hält Mitglieder des Waldheimer Verschönerungsvereins sowie einige freiwillige Helfer nicht davon ab, eine Brücke über den Diedenhainer Bach zu bauen. „Damit schaffen wir wieder die Verbindung zwischen Richtzenhain und Diedenhain“, sagt Karl Schuster, der stellvertretende Vorsitzende des Verschönerungsvereins.

Den Weg gibt es schon seit Urzeiten. Im Volksmund heißt er Bäcker- beziehungsweise Eierweg. „Die einen sind nach Diedenhain gekommen, um Eier zu holen, andere sind auf dem Weg bis nach Richzenhain gelaufen, um dort beim Bäcker einzukaufen“, sagt Heinz Thieme, der ebenfalls Mitglied im Verschönerungsverein ist. Er hat seine Kamera mitgebracht und hält den Bau der Brücke in Bildern fest. Nebenbei packt er tatkräftig mit an.

Die alte Brücke liegt nur noch in Bruchteilen am Ufer auf Waldheimer Seite. Sie war aus Holz und das war im Laufe der Jahre morsch geworden. „Immerhin hat sie etwa 15 Jahre gehalten“, so Schuster. Der Bau des neuen Übergangs geht auf die Initiative des Verschönerungsvereins zurück. Das Material dafür stammt teilweise aus vorhandenen Beständen. Karl Schuster ist letztendlich der Baumeister, der die Brücke zusammengefügt hat. „Die Mittel dafür sind aus dem Vereinskonto sowie mit Spenden bezahlt worden“, so Schuster.

Die Brücke ist ein Steg von 3,60 Metern Länge und einem Meter Breite. Deshalb ist auch keine große Technik erforderlich. Beim Transport zum Ort des Geschehens hat der Bauhof Waldheim geholfen. Zum Verlegen über den Bach reichen ein paar kräftige Männerhände und ein Rundbalken, über den das Bauwerk ans andere Ufer geschoben wird. Nachdem das geschafft ist, wird der Steg mit Hilfe von Betonplatten und Steinen so gelagert, dass er nicht wackelt. Danach werden an den vier Ecken Winkeleisen in den Boden getrieben und anschließend mit der Brücke verschraubt. Zum Schluss wird noch ein Geländer eingesetzt und befestigt. Mittlerweile ist Olaf Adam mit Traktor und Hänger eingetroffen. Der Diedenhainer transportiert die Reste der alten Holzbrücke ab.

Einsatz in der Gartengruppe

Auch am Wochenende sind die Mitglieder des Verschönerungsvereins aktiv gewesen. Östlich der Gartengruppe „Waldessaum“ wurden stillgelegte Gartenflächen zur Aufforstung vorbereitet, nachdem zunächst die Entfernung des Goldrutengestrüpps in Angriff genommen werden musste. Die Bepflanzung mit Buchen soll dann im zeitigen Frühjahr erfolgen. Die Entscheidung für die Buchen war nach Absprache mit der Unteren Wasserbehörde gefallen.

Gerd Pfeifer, Vorsitzender des Verschönerungsvereins, freute sich über die rege Teilnahme. „Wir haben den Einsatz gemeinsam mit der FDP-Ortsgruppe organisiert. Fast 20 Leute sind dabei gewesen. Wir haben mehr geschafft, als vorher geplant. Deshalb ein großes Dankeschön an alle Helfer“, sagte Pfeifer.

Für dieses Jahr stehen keine größeren Aktionen mehr an. Das heißt aber nicht, dass die Vereinsmitglieder die Hände in den Schoß legen. So müssen zum Beispiel die Arbeitsgeräte gewartet werden, damit sie im nächsten Jahr wieder gebrauchsbereit sind.

