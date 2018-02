Brückensanierung An den Eichen

Die Röderbrücke An den Eichen in Rödern soll 2018 und 2019 für 214 000 Euro saniert werden. Die Anwohner fordern, dass sie als Autobrücke erhalten bleibt. Sonst wären die Anlieger im Hochwasserfall eingeschlossen. Zusammen mit den Straßenbaugeldern für die Dorfstraße und 12 000 Euro für den Ersatz maroder Lampenmasten plant die Gemeinde in den nächsten Jahren 414 000 Euro Eigenmittel im Straßen- und Brückenbau. (SZ/krü)

zur Startseite