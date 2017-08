Brückensanierung beginnt Die Gemeinde Schwepnitz will die Brücke am Grünen Weg in Grüngräbchen sanieren lassen.

© dpa

Die Gemeinde Schwepnitz will die Brücke am Grünen Weg in Grüngräbchen sanieren lassen. Die Bauarbeiten sollen Ende August starten. Die Brücke war durch das Hochwasser erheblich beschädigt worden und konnte jahrelang nicht mehr genutzt werden. Die Gemeinde hatte die Brücke deshalb als Schaden beim Landratsamt in Bautzen gemeldet und bekam auch für sie Mittel zugesprochen. Eine Million Euro standen der Gemeinde für alle Sanierungen, Reparaturen und Neubauten zur Verfügung, die wegen des Hochwassers nötig wurden. Die Brücke ist eine der letzten Baumaßnahmen, die die Gemeinde in mehreren Jahren Arbeit angeht.

Die Arbeiten an der Grüngräbchener Brücke in der Nähe der Fischzuchtanlage Haedicke werden voraussichtlich drei Monate lang dauern. Die Experten legen die Brücke nicht für die Dauernutzung durch schwere landwirtschaftliche Maschinen aus. „Die Schädigung der Brücke war neben dem Hochwasser auch die Folge der jahrelangen Nutzung“, sagt Bürgermeisterin Elke Röthig. (SZ/pre)

zur Startseite