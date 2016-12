Brückenpfeiler beschmiert

Stauchitz. Ein 83-Jähriger war am Donnerstagnachmittag mit seinem Fahrrad auf der Hauptstraße unterwegs, als er in einer Linkskurve nach der Bahnunterführung aus bislang ungeklärter Ursache stürzte. Der Senior musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Großenhain. Ein Skoda, der am Donnerstagabend auf dem Steinweg unterwegs war, wollte nach links in die Schillerstraße abbiegen. Dabei stieß die 49-Jährige Fahrerin mit einem entgegenkommenden Nissan zusammen. Bei der Kollision erlitten sowohl der 24-Jährige als auch die 49-jährige Nissan-Fahrer leichte Verletzungen.

Zwei Autofahrer schwer verletzt

Großenhain. Am Donnerstagabend war der 55 Jahre alte Fahrer eines VW Touran auf der B 101 in Richtung Großenhain unterwegs. Am Abzweig Stroga stieß er mit einem Skoda Yeti zusammen, dessen 60 Jahre alter Fahrer auf einer Nebenstraße in Richtung Gröditz unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Autofahrer schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Der entstandene Sachschaden ist nicht bekannt.