Brückenfest lockte ins Dorf Am Sonntag gand die dritte Auflage statt. Dabei wurden kulturelle Schätze präsentiert.

Der Rauschwitzer Christian Wagner dirigierte am Sonntag das Frühlingskonzert des Großerkmannsdorfer Blasorchesters – in bewährt hoher Qualität. © Bernd Goldammer

Feiern können die Großerkmannsdorfer. Beim 3. Brückenfest am Sonntag haben sie das wieder deutlich gezeigt. Bei dieser Art zu feiern, werden auch die geistig kulturellen Schätze im Zusammenhang präsentiert. Das Fest begann mit einem Gottesdienst. Das hat Tradition. Zur Feier des Tages findet er beim Brunnenfest in der historischen Ortsmitte am Dorfgemeinschaftshaus statt. Hier waren zahlreiche Tische und Bänke aufgestellt. Auf der Bühne war das Großerkmannsdorfer Blasorchester zu sehen. Es ist ein gut aufgestelltes Kulturkleinod.

Vor wenigen Jahren fertiggestellt, zeigte sich der Festplatz als ein guter Punkt zum Feiern. Ortsvorsteher Karl-Wilhelm Leege eröffnete das Fest und er dankte den zahlreichen Mitwirkenden. Recht hat er. Denn so ein Fest wird schließlich nicht einfach so aus dem Boden gestampft. Spielstraße, Hüpfburg, Ponyreiten und das obligatorische Kinderschminken. Hinter allen Angeboten steht der Wunsch, diesen Tag zu etwas ganz Besonderem zu machen. Und hinter allem steht eine „Wir für Euch“-Atmosphäre. Auch Harry Hauck, der ehemalige Ortsvorsteher, hatte sich am Sonntag Zeit genommen, um mit den „Erksdorfern“ zu feiern. Hier hat er sich sein Leben lang engagiert. Hier wurde er gestern mit herzlichen Worten begrüßt.

Nachmittags gab es offene Türen. Die Heimatstube hatte ihre Pforten weit geöffnet. Hier lässt sich die Dorfgeschichte mit Händen greifen. Über die Jahre ist hier ein sehenswertes Stück Großerkmannsdorfer Lebenszeit zusammengetragen und liebevoll aufbereitet worden. Handwerk und ländliches Leben ist zu sehen. Der 3. Bücherflohmarkt lockte wieder kleine und große Leseratten an. Es gab Kutschfahrten und diverse Pflanzenverkäufe für Haus und Garten. Alle Vereine haben sich auch dafür starkgemacht, damit sich die Festbesucher rundum wohlfühlen. Fakt ist: Das Fest brachte die „Erksdorfer“ zusammen. Die einen waren als Gestalter dabei und die anderen kamen als Gäste. Und von beidem gab es reichlich.

