Brückenbauer stören Nachtruhe Schweres Gerät rammt lautstark Stahlwände in die Erde. Für besonders Geplagte in Cossebaude gibt es ein kostenloses Hotelzimmer.

Eine Spundwand haben die Arbeiter schon gebaut. Nun kommen zwei weitere. Sie sollen parallel zu den Gleisen stehen. Mit einem Ramm- und Bohrgerät (kleines Foto) kommen die Stahlteile sechs Meter tief in den Boden. © René Meinig

So eine Konstellation hat selbst Holger Wohsmann noch nicht erlebt. Der erfahrene Straßenexperte vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr in Meißen sieht deshalb gespannt auf die kommenden Wochen. „Wir arbeiten lärmintensiv, in der Nacht und besonders eng am Wohngebiet“, sagt der 53-Jährige. Für die Dresdner an der Stadtgrenze in Cossebaude wird diese Konstellation so manche Nacht zum Horror werden lassen. Sechs Meter tief sollen dann Stahlbohlen in die Erde getrieben werden. Dann vibriert der Boden, schlägt Metall auf Metall. „Die strengen Grenzwerte für Baustellenlärm werden wir um Längen überschreiten“, sagt Wohsmann.

Doch eine Alternative für dieses Programm gibt es nicht. Vor Wochen haben die Bauarbeiten in Niederwartha kurz hinter der Einfahrt zum Bad begonnen. Hier muss die alte Brücke über die Eisenbahntrasse weichen. Sie steht seit 1927. Die B 6 führt darüber und auf ihr fahren bis zu 20 000 Fahrzeuge am Tag, auch Schwerlastwagen. Irgendwann muss auch ein solches Bauwerk erneuert werden. Zudem wird derzeit der Bau der neuen B 6 geplant. Dafür soll der Anschluss vorbereitet werden.

Die neue Brücke über die Gleise soll statt einer nun drei Öffnungen haben. Durch eine fließt dann der Lotzebach, durch die andere fahren die Züge, die dritte bleibt als Durchgang. Um die beiden neuen Durchgänge bauen zu können, müssen tiefe Gruben ausgehoben werden. Die Spundwände sorgen dafür, dass Erdreich nicht nachrutschen und kein Wasser eindringen kann.

Weil diese Arbeiten aber nah an den Schienen passieren, darf kein Zug rollen. Das wiederum geht nur in der Nacht. Zwei Jahre lang hat das Amt mit der Bahn verhandelt. Nun stehen einzelne Tage fest, an denen gebaut wird. Dann kommt ein XXL-Ramm- und Bohrgerät. Nur drei dieser Geräte gibt es weltweit. Anfang 2016 hat die Firma Swietelsky aus Meißen eins davon gekauft. Bis zu 1,8 Millionen Euro kostet die Spezial-Baumaschine der Firma Liebherr. Zuvor war sie in Radebeul für den Hochwasserschutz sowie in Wilsdruff beim Bau einer Filterfabrik im Einsatz. Damit können die Arbeiter sowohl bis zu 21 Meter tief in die Erde rammen als auch bis zu 30 Meter tief bohren. In Cossebaude geht es nur sechs beziehungsweise 15 Meter tief in den Boden. Und das wird laut. Den Bewohnern in 24 Haushalten hat das Amt daher angeboten, während des Baus in ein Hotel zu ziehen. 50 Euro pro Nacht und Person stehen dafür zur Verfügung. Noch hat keiner der Anwohner das Angebot angenommen. Das könne sich aber noch kurzfristig entwickeln, sagt Bauexperte Holger Wohsmann.

Ein anderer großer Nachteil des Baus macht dafür kaum Probleme. Autos können nur einspurig an der Baustelle vorbeifahren. Und das bis 2018 – bis die Brücke und die Straße komplett erneuert sind. Eine Ampel regelt den Verkehr. Die Schaltzeiten sind an die Pendlerströme angepasst. Am Morgen, wenn viele Menschen nach Dresden zur Arbeit wollen, bleibt das Grün stadteinwärts länger an. „So kommt jeder in der ersten Grünphase durch“, sagt Wohsmann. Bei früheren Baustellen dieser Art hatte sich der Verkehr schon mal mehrere Kilometer weit in Cossebaude gestaut. Nun sind die Bauleute angehalten, die Schaltzeiten regelmäßig zu überprüfen. Bisher soll das gut klappen.

Auch für die Arbeiten in der Nacht hoffen die Bauleute auf wenige Probleme. „Das hier ist nicht unsere größte, aber die komplizierteste Baustelle“, sagt Wohsmann.

An folgenden Tagen wird es an der Baustelle laut: 5.–10. Oktober, 20.–22. Oktober, 24.–26. Oktober und 3.–4. November, jeweils von 22 bis 2 Uhr sowie 4.–11. November und 14.–18. November, jeweils von 22 bis 4 Uhr

