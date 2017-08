Brückenbau wegen Reptilien später An der Knorre soll die Fahrbahn neu verlegt werden. Auch am Dammweg wird gebaut. Los darf es erst im Oktober gehen.

Bis Ende dieses Jahres sollen Radfahrer und Fußgänger wieder sicherer über zwei Brücken im Stadtgebiet kommen. Dazu werden ab Oktober die Überführung über den Fürstengraben am Dammweg sowie die Radwegbrücke an der Knorre erneuert. An der Dammweg-Brücke müssen zunächst Stahlbetonfertigteile für die Widerlager vorgefertigt, an der Knorre die Fahrbahnplatte verlegt werden.

Um die im Baustellenbereich vorhandenen Reptilien zu schonen, wurde von der Unteren Naturschutzbehörde eine Verlagerung der Baumaßnahme in die kalte Jahreszeit gefordert, heißt es in der Beschlussvorlage der Stadtverwaltung. Nach erfolgter Ausschreibung soll die Kesselsdorfer Baufirma Königbau GmbH mit den Arbeiten an beiden Brücken beauftragt werden. Die kosten knapp 356 000 Euro. Dabei entfallen 269 700 Euro auf die Fußgänger-, und 86 000 Euro auf die Radweg-Brücke. Aufgrund der Dringlichkeit der Baumaßnahme hat die Stadt einen Erhöhungsantrag für eine 90-prozentige Förderung beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) gestellt. Denn die Kosten fallen deutlich höher aus als zunächst geplant.

