Brückenbau teilt das Dorf Knapp anderthalb Wochen können Autos noch ungehindert durch Koselitz rollen – dann ist der Weg für Monate blockiert.

© Symbolfoto: dpa

Nun ist es amtlich: Ab Montag, 27. März, gibt es in Koselitz eine Vollsperrung. Das teilt die Gemeinde Röderaue mit. Grund ist der Bau der Brücke über die Kleine Röder in der Ortsmitte. Für den Autoverkehr gibt es eine großräumige Umfahrung über Wülknitz, Lichtensee weiter nach Tiefenau und Pulsen. Nicht ganz so weit haben es Fußgänger und Radfahrer: Sie können auf eine extra eingerichtete Umleitungsstrecke über ein Wiesengrundstück zwischen Schulgasse und Wülknitzer Straße 18 ausweichen. Die Vollsperrung soll voraussichtlich bis Ende September andauern.

Verantwortlich für den Ersatzneubau der Brücke ist indes nicht die Gemeinde, sondern der Landkreis Meißen, da es sich bei der Ortsdurchfahrt um eine Kreisstraße handelt. Neben der Erneuerung der nach Angaben des Landratsamtes aus dem Vorjahr verkehrswichtigen Querung soll mit der Baumaßnahme auch etwas für den Flutschutz getan werden: Die Durchflussbreite soll um drei Meter vergrößert werden und die Unterkante künftig 30 Zentimeter höher liegen als bisher. Damit soll es künftig möglichst keine Stauwirkung der Brücke im Hochwasserfall geben. (SZ/ewe)

zur Startseite