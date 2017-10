Brückenbau startet nach sieben Jahren Die Spreebrücke Am Haag in Kirschau wird erneuert. Das kostet deutlich mehr, als geplant war.

Sieben Jahre, nachdem das Hochwasser sie stark beschädigt hat, wird die Brücke über die Spree Am Haag in Kirschau jetzt erneuert. Der Stadtrat hat die Vergabe des Auftrages beschlossen. Die Firma Hermann Neitsch Nachfolger aus Cunewalde wird die Arbeiten ausführen.

„Der Abbruch der alten Brücke wird bis Ende dieses Jahres erledigt. Start für den Neubau ist im kommenden Frühjahr“, nennt Bürgermeister Sven Gabriel (FDP) den Zeitplan. Fertig sein soll das Bauwerk bis Ende September nächsten Jahres. Die Stadt muss für und die Brücke und einen Teil der Zufahrtsstraße reichlich 560 000 Euro ausgeben – fast doppelt so viel, wie laut Kostenschätzung veranschlagt. Das liegt vor allem an den deutlich gestiegenen Preisen für Bauleistungen. Für die Mehrkosten steht eine Erhöhung der 90-prozentigen Förderung in Aussicht. Den gestiegenen Eigenanteil finanziert die Stadt durch den Verkauf von Grundstücken und dadurch, dass die Sanierung der Toiletten in der Kirschauer Sportlergaststätte verschoben wird. (SZ/ks)

