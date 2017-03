Brückenbau sorgt für Vollsperrung Weil unter Vollsperrung gebaut wird, gibt es für die Kreisstraße eine weiträumige Umleitung.

Der Landkreis Meißen wird ab nächster Woche die Brücke über die Kleine Röder in der Koselitzer Ortsmitte erneuern lassen. „Die Leistungen für den Ersatzneubau der Brücke sind bezuschlagt. Die Baudurchführung soll spätestens am 13. März beginnen und am 29. September abgeschlossen sein“, so eine Sprecherin des Landratsamts.

Weil unter Vollsperrung gebaut wird, gibt es für die Kreisstraße eine weiträumige Umleitung, die den Verkehr bis über die B 169 führt. Dazu ist die Umleitungsführung ab Wülknitz bis nach Lichtensee, von dort auf der B 169 bis Ortseingang Gröditz vorgesehen. Weiter führt die Umleitung nach Pulsen und dann zurück bis Koselitz. Der Fußgänger- und Radverkehr wird innerörtlich über eine Umleitungsstrecke westlich von Koselitz geführt.

Ab wann die Vollsperrung in Kraft tritt, ist allerdings noch nicht völlig klar. Die Firma Kleber Heisserer Bau aus Dippoldiswalde führt den Bauauftrag des Landkreises in den nächsten Monaten aus. Von dort hieß es auf am Dienstag auf SZ-Anfrage, dass die Anlaufberatung und der genaue Beginn der Vollsperrung in Koselitz noch ausstehen. (SZ/ewe)

