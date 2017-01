Brückenbau soll im Frühjahr beginnen Schon seit Jahren soll etwas am Bauwerk in Baderitz passieren. Die Planungen sind abgeschlossen. Geld gibt es auch.

Die Jahnabrücke in Baderitz muss saniert werden. © André Braun

Die Jahnabrücke in Baderitz ist schon seit Jahren immer wieder Thema des Gemeinderates von Zschaitz-Ottewig. Das Bauwerk muss nach dem Juni-Hochwasser 2013 saniert oder erneuert werden. Die Maßnahme wurde bereits von der Fördermittelstelle bestätigt. Da nicht alle Positionen der beantragten 455 000 Euro förderfähig sind, beläuft sich der Bescheid auf 430 000 Euro. Die Differenz von 25 000 Euro müsste die Gemeinde in den Haushalt einstellen und aus der eigenen Tasche bezahlen.

Das Durchlassvolumen des Bauwerkes muss vergrößert werden. Es handelt sich um eine 1848 errichtete Einbogenbrücke aus Bruchstein. Sie gehört zu den wenigen bis heute erhaltenen historischen Bogenbrücken der Umgebung. Der historische Schlussstein soll einen Platz am neuen Bauwerk erhalten.

Bevor die endgültige Planung feststand, mussten erst Grundstücksangelegenheiten geklärt werden. „Das hat einige Zeit beansprucht“, so der Bürgermeister. Zuerst sollte eine Böschung angelegt werden. Nun entstehen Flügelmauern, die weniger Platz benötigen. Derzeit bereitet der Planer für das Projekt die Ausschreibung vor, sagte Immo Barkawitz, Bürgermeister von Zschaitz-Ottewig (parteilos). „Wir wollen so schnell wie möglich mit dem Vorhaben beginnen“, so Barkawitz. Im Frühjahr soll eine Firma mit dem Neubau beauftragt werden. (DA/je)

zur Startseite