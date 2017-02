Brückenbau kann rechtzeitig starten Der Freistaat erneuert eine Brücke in Ohorn. Der hiesige Autobahnanschluss ist deshalb nicht direkt zu erreichen.

ARCHIV - Verkehrsschilder für eine Baustelle stehen am 17.03.2014 in Stuttgart (Baden-Württemberg) hintereinander. Foto: Sebastian Kahnert/dpa (zu lsw Vorausmeldung: «Landesstraßenbauprogramm» vom 21.10.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: Sebastian Kahnert / dpa / dpa © dpa

Rund 360 000 Euro wird das Landesamt für Straßenbau und Verkehr in eine Brücke in der S 56 am Autobahnanschluss Ohorn investieren. Die Behörde bestätigte jetzt den Baustart für den 23. Februar. Der verzögert sich damit nur leicht. Hintergrund sind notwendige Reparaturen auf der geplanten Umleitungsstrecke während der Bauarbeiten, verursacht durch das Winterwetter. Straßenabschnitte sind abgesackt und der Untergrund aufgeweicht.

Die Brücke befindet sich unmittelbar südlich der Anschlussstelle Ohorn und ist auf den ersten Blick nicht so leicht wahrzunehmen. So fragten selbst Ohorner: „Wo ist denn diese Brücke?“ Bereits jetzt stehen dort rote und weiße Leitblöcke aus Kunststoff und engen die Fahrbahn ein. In dem Bereich überbrückt die S 56 einen über einen Wirtschaftsweg von der Südstraße ins Gewerbegebiet Bretnig. Die Stahlbaufirma Gäbler liegt auf der anderen Seite. „Die Brücke aus dem Jahr 1936 weist einen schlechten Bauzustand auf. Insbesondere sind bei der alten Stahlbetonbrücke umfangreiche Rissbildungen der Brückenplatte festzustellen“, sagt Behördensprecherin Isabel Siebert. Außerdem sei der Gesimsbeton völlig zerfallen, sodass die Randbereiche bereits provisorisch mit den Leitblöcken abgesperrt werden mussten. Es sei zwingend kurzfristig ein Ersatzneubau notwendig, heißt es.

Die alte Brücke wird komplett abgebrochen. Der Neubau erfolgt unter Einsatz eines großformatigen Wellstahlprofiles mit 4,80 Meter Breite und 4,22 Meter Höhe. Damit wird neben einer Kostenminimierung vor allem die sehr kurze Bauzeit von nur zwei Monaten möglich.

Für diese Zeit müssen die Straße und der Wirtschaftsweg unter der Brücke voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die Schulstraße und die Hauswalder Straße in Ohorn und die S 158 Hauswalde/Bretnig. Die Schulstraße wird derzeit auf einer Länge von 100 Metern saniert. Sie erhält dort einen neuen Straßenaufbau mit Schotter- und Asphaltschicht.

Die Anschlussstelle Ohorn der A 4 ist damit von Bretnig-Hauswalde und Großröhrsdorf bzw. vom Gewerbegebiet aus nicht direkt zu erreichen. Es wird empfohlen, hier die Anschlüssen Pulsnitz bzw. Burkau zu nutzen. Bis Ende April sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. (SZ/ha)

