Brückenbau kann endlich starten Eine Firma hat für das Vorhaben ein Angebot eingereicht und den Auftrag bekommen. Ende November muss alles fertig sein.

Die Brücke in Baderitz wird bei starken Niederschlägen oder wenn der See abgelassen werden muss, zu einer Staustelle. Außerdem wurde das Bauwerk durch das Hochwasser im Juni 2013 stark beschädigt. © Archiv/André Braun

Von der historischen Brücke in Baderitz wird nur der Schlussstein übrigbleiben. Er soll in eine neue Brücke eingebaut werden, die an derselben Stelle geplant ist. Die Gemeinderäte vergaben den Auftrag zum Neubau an die Firma Faber Infra-Bau GmbH in Wilsdruff. Die Ausschreibungsunterlagen holten sich sechs Firmen ab. Nur eine legte ein Angebot vor. Das Ingenieurbüro bestätigte das Angebot. „Es gibt keine Ausschlussgründe“, so Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos). Das Angebot beläuft sich auf von 313 000 Euro. Diese Summe liegt unter den kalkulierten Kosten des Planungsbüros und der Höhe des bewilligten Fördergeldes inklusive der Planungskosten in Höhe von 430 000 Euro.

Der Neubau der Brücke und die Planungskosten werden zu 100 Prozent aus dem Programm zur Beseitigung von Hochwasserschäden finanziert. Davon gehen die Gemeinderäte aus. Denn sie wollen keinen Cent für das Bauwerk aus dem Haushalt der Kommune bezahlen. Das machten sie mehrmals zu Ratssitzungen deutlich.

Notwendig wird der Neubau der Brücke, um das Durchlassvolumen des Bauwerkes zu vergrößern. Es handelt sich um eine 1848 errichtete Einbogenbrücke aus Bruchstein. Sie gehört zu den wenigen bis heute erhaltenen historischen Bogenbrücken der Umgebung. Der historische Schlussstein soll einen Platz am neuen Bauwerk erhalten. Das fordert die Denkmalschutzbehörde. Im Zusammenhang der Planungen wurde auch eine Sanierung in Betracht gezogen.

Doch das wäre aus verschiedenen Gründen nicht möglich gewesen. Zunächst soll die alte Brücke abgerissen werden. Die Arbeiten dafür sollen Ende Juli beginnen. Dann muss ein Teil des Kirschberges voll gesperrt werden. Die Umleitung zum Baderitzer Stausee erfolgt über die Kreisstraße. „Vorgesehen ist, für die Bauzeit eine Behelfsbrücke für Fußgänger zu bauen“, so Bauamtsleiterin Angelika Riedel. Die neue Brücke soll bis Ende November fertig sein.

Bis dahin verschwindet auch die Betonsohle, die bisher das Durchlassvolumen reduziert. Sie soll im Zuge des Baus des Baderitzer Stausees zu DDR-Zeiten eingebaut worden sein. „Wir werden beim Neubau die ursprüngliche Bachsohle erreichen“, so Angelika Riedel.

Schon seit Jahren wird über die Sanierung beziehungsweise den Neubau der Brücke gesprochen. Doch immer wieder wurde das Vorhaben verschoben. Zuletzt gab es aus planungstechnischen Gründen eine Verzögerung. Der Planer hatte zunächst eine Brücke mit weiträumiger Böschung geplant. Das war aber nicht möglich, weil der dafür benötigte Grund nicht der Gemeinde gehört. Deshalb musste umgeplant werden. Das kostete Geld und Zeit.

