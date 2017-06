Brückenbau in Gleisberg erst 2018 In diesem Jahr soll aber mit den Ausschreibungsverfahren zur Vergabe der Bauarbeiten begonnen werden.

Ortsvorsteher Bernd Handschack. © André Braun

Eigentlich war die Reparatur der Brücke in Gleisberg, die von der Hauptstraße in Richtung Feuerwehrdepot abgeht, noch für die nächsten Monate geplant. Doch daraus wird höchstwahrscheinlich nichts, informierte Ortsvorsteher Bernd Handschack (CDU) die Mitglieder des Ortschaftsrates.

Weil für die Bauzeit eine Komplettsperrung nötig ist, hatte sich Handschack eine frühzeitige Information für Anwohner und Feuerwehrleute gewünscht. Daraufhin wurde die Kommune vom Landkreis als Baulastträger darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Abstimmungen mit Medien und Anwohnern doch mehr Zeit in Anspruch nehmen wird, als kalkuliert. Daher würden die Arbeiten in diesem Jahr nur noch ausgeschrieben und vergeben. Der Bau selbst soll dann im Führjahr 2018 starten.

Wirklich böse ist Bernd Handschack über diese Terminänderung nicht. „Da kommen wir noch gut und ohne Baustelle über den Winter.“ (DA/sig)

