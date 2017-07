Brückenbau im Polenztal Gleich mehrere große Straßenbauten stehen in und um Hohnstein an. Einige könnten sich überschneiden.

Die Straße bricht mehr und mehr weg. Grund ist die marode Brücke darunter. © Dirk Zschiedrich

Die rot-weiße Absperrung an der Straßenbrücke im Polenztal steht schon lange und hat inzwischen Moos angesetzt. Neue Warnbaken kommen immer wieder mal dazu, die den Platz noch weiter einengen. Grund dafür ist die marode Brücke. Der Neubau ist bereits länger im Plan des zuständigen Landesamtes für Straßenbau und Verkehr. Jetzt gibt es erste Anzeichen, dass die Brücke neu gebaut wird. Experten prüfen derzeit den Zustand der Brücken und des Untergrundes. Dazu wurden Bohrgeräte aufgebaut. Ein konkreter Bautermin steht noch nicht fest. Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD) geht davon aus, dass 2018 begonnen wird. Der Verkehr soll während der sicherlich langen Bauzeit an der Brücke vorbeigeführt werden. Dazu muss eine Behelfsbrücke errichtet werden.

Bereits im Herbst 2017 wird auf der Staatsstraße S 165 gebaut. Zum einen wird die Asphaltschicht zwischen Hohnstein und der Schäferei am Abzweig nach Neustadt erneuert. Außerdem sollen die Bushaltestellen an der Kälberanlage Hohnstein in Richtung Ehrenberg und in Richtung Hohnstein mit asphaltiert werden. Zudem wird die Straße zwischen der Kälberanlage und der Schäferei grundhaft ausgebaut. Das heißt, dass in diesem Bereich gleichzeitig die Entwässerung erneuert wird, um künftige Überschwemmungen zu verhindern. Die Umleitungsstrecke führt über Neustadt. Zum anderen wird auf der Staatsstraße S165 auch der Straßenabschnitt zwischen Ehrenberg und Lohsdorf asphaltiert. Während der Arbeiten ist die Straße in diesen Abschnitten voll gesperrt. Sind die Baumaschinen einmal da, soll auch die Bushaltestelle in Lohsdorf mit asphaltiert werden. Ein konkreter Baubeginn steht noch nicht fest. Auch über die Dauer gibt es noch keine Aussage. Die Stadtverwaltung geht allerdings davon aus, dass auch hier im Herbst 2017 begonnen wird. Da der Asphalt ebenfalls großflächig aufgetragen wird, ist während der Bauzeit auch dieser Abschnitt voll gesperrt. Die großräumige Umleitung führt gleichfalls über Neustadt.

